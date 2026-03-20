El regreso de BTS ya tiene fecha, plataforma y horario confirmados. La banda surcoreana protagonizará el evento “BTS: The Comeback Live | Arirang”, un concierto en vivo que será transmitido a nivel mundial a través de Netflix.

BTS regresa a la escena musical con el reciente lanzamiento de su álbum “ARIRANG”, y para celebrar este momento realizará una presentación en vivo desde la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl, este 21 de marzo.

Aunque el evento se realizará en Corea del Sur, los fanático del resto del mundo podrá ver cada minuto de la presentación musical a través de la plataforma Netflix.

"BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Para los fans en Perú, el horario está confirmado para las 6:00 a.m. (hora local). Esto se debe a la diferencia horaria con Corea del Sur, donde el evento iniciará a las 8:00 p.m. del mismo día. En otros países de Latinoamérica, los horarios varían entre las 5:00 y 8:00 de la mañana.

“Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como reuniones globales, con fans que ponen alarmas, se toman largas pausas para el almuerzo o se quedan despiertos hasta tarde para poder vivir el momento juntos. Y como el programa sigue el horario de máxima audiencia de Corea, los espectadores en el continente americano lo verán temprano por la mañana”, dijo Netflix a través de un comunicado.

¿Dónde ver el concierto de BTS?

“BTS: The Comeback Live | Arirang” será emitido por Netflix. Por lo tanto, es necesario tener una suscripción activa en esta plataforma.

Horario oficial para ver el regreso de BTS

La hora de emisión en Corea del Sur es este sábado a las 8:00 p.m., hora de Seúl. Para los fans en Perú, el horario está confirmado para las 6:00 a. m. (hora local). En otros países de Latinoamérica, los horarios varían. Se puede verificar la hora de transmisión según cada país en el sitio web de Netflix.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 5:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 6:00 a.m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:00 a.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 8:00 a.m.

España: 12:00 p.m.

Finalmente, el regreso de BTS no termina con este evento. Días después, el 27 de marzo, se estrenará el documental “BTS: El regreso” que mostrará el detrás de cámaras del nuevo álbum y el proceso de reunión del grupo.