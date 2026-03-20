Resumen

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"BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
"BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
Por Redacción EC

El regreso de BTS ya tiene fecha, plataforma y horario confirmados. La banda surcoreana protagonizará el evento “BTS: The Comeback Live | Arirang”, un concierto en vivo que será transmitido a nivel mundial a través de Netflix.

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