Marcos Llunas y YOU SALSA se unen en Bianca para celebrar nuevo lanzamiento musical

Febrero se pone romántico y sabroso antes del 14. El reconocido cantante español Marcos Llunas vuelve a sorprender al público al anunciar un encuentro musical muy especial junto a YOU SALSA, una de las agrupaciones más sólidas de la escena latina actual.

La cita será en Bianca, este miércoles 11 de febrero, escenario elegido para celebrar el próximo lanzamiento musical de esta unión artística que ya viene dando que hablar, luego del rotundo éxito de “Sentir Juntos”, tema que los consagró con disco de platino y reafirmó la vigencia y el peso musical del intérprete español, heredero de una dinastía que marcó historia en la música romántica.

Este show promete ser una noche cargada de emociones, ritmo y nostalgia, donde la elegancia vocal de Llunas se fusionará con la fuerza tropical de YOU SALSA, creando una experiencia única para el público que busca música con alma y sabor latino.

Como parte de esta gran celebración, se ha confirmado la presencia de artistas invitados, quienes se sumarán al escenario para rendir homenaje a esta colaboración que cruza fronteras y estilos, consolidando a Marcos Llunas como uno de los grandes referentes españoles con plena conexión con el mercado latino.

Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket desde este miércoles 11 de febrero, y se espera una alta demanda, considerando el impacto del tema y la expectativa generada por este nuevo lanzamiento.

Una noche imperdible, previa al Día del Amor, donde la música será la verdadera protagonista.