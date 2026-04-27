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Chyno y Nacho confirman su regreso al Perú para un concierto especial. (Foto: Difusión)
Chyno y Nacho confirman su regreso al Perú para un concierto especial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Chyno y Nacho, recordado dúo de artistas venezolanos, confirmó su esperado regreso a Lima con un concierto especial para sus fans. El show se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en el escenario de Costa 21, marcando así un nuevo show en la capital peruana luego de poco más de un año desde su última presentación.

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