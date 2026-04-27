Chyno y Nacho, recordado dúo de artistas venezolanos, confirmó su esperado regreso a Lima con un conciertoespecial para sus fans. El show se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en el escenario de Costa 21, marcando así un nuevo show en la capital peruana luego de poco más de un año desde su última presentación.
Chyno y Nacho, recordado dúo de artistas venezolanos, confirmó su esperado regreso a Lima con un conciertoespecial para sus fans. El show se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en el escenario de Costa 21, marcando así un nuevo show en la capital peruana luego de poco más de un año desde su última presentación.
Para este nuevo concierto, el dúo llegará con sus clásicos temas y los nuevos de su álbum “Radio Venezuela”, que ha sido bien recibido por sus seguidores.
Las entradas para el concierto de Chyno y Nacho en Lima estarán disponibles en preventa los días 30 de abril y 1 de mayo, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas del Banco Falabella.
De esta manera, el dúo conformado por Jesús “Chyno” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza marcarán un esperado regreso a la capital peruana, donde acumulan un gran número de seguidores nacionales e internacionales.
Desde sus inicios, los artistas venezolanos han logrado captar la atención de sus fans con temas como “Mi niña bonita”, “El poeta”, “Andas en mi cabeza” y más. Ahora, llegan a Lima con un setlist cargado de sorpresas gracias a su álbum “Radio Venezuela”.
Cabe resaltar que Chyno y Nacho han obtenido importantes reconocimientos internacionales, incluyendo un Latin Grammy y múltiples Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, consolidándose como referentes del género latino.
Tras su separación en 2017, ambos artistas emprendieron caminos individuales que enriquecieron su crecimiento personal y artístico. Sin embargo, su reencuentro marcó el inicio de una nueva etapa llena de madurez, resiliencia y evolución que los ha llevado a presentar un nuevo álbum, que lo describen como una carta de amor a su país natal.
De esta manera, Chyno y Nacho confirman su regreso a Perú con un concierto especial el próximo 9 de octubre en Costa 21. Las entradas estarán en preventa el 30 de abril, a partir de las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas del Banco Falabella.
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