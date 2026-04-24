Lima se prepara para recibir por todo lo alto a la agrupación ENHYPEN, que se presentará en Perú el próximo 8 de julio en el Estadio San Marcos. Tras una preventa que reunió a miles de fans conectados al mismo tiempo, este viernes 24 de abril inició la venta general de boletos.

El grupo surcoreano se presentará por primera vez en el país en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más importantes para espectáculos masivos, como parte de su gira mundial “Blood Saga”.

El show de ENHYPEN promete una experiencia de alto nivel, con una producción que incluirá impactantes visuales, coreografías sincronizadas y un despliegue escénico característico del K-pop.

La expectativa por este evento ha ido en aumento desde su anuncio oficial. Durante la etapa de preventa, miles de seguidores (conocidos como ENGENEs) ingresaron a la plataforma de venta de Ticketmaster para asegurar su lugar.

Desde su debut en 2020, ENHYPEN, integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki, se ha consolidado como uno de los grupos más destacados de la cuarta generación del K-pop. Su crecimiento ha sido sostenido, logrando posicionarse en rankings internacionales y realizando giras con entradas agotadas en diversas ciudades del mundo.

La gira “Blood Saga” plantea un concepto que va más allá de la música, integrando una narrativa visual que ha captado la atención de fans a nivel global. Este espectáculo busca ofrecer una experiencia inmersiva, combinando historia, sonido y performance en un mismo escenario.

La exitosa agrupación surcoreana se presentará en Perú como parte de su gira mundial “Blood Saga”. (Foto: Difusión)

La venta general de entradas inició a las 10 a.m. a través de la plataforma Ticketmaster. Con este concierto, Lima suma un nuevo espectáculo de K-Pop a la lista, consolidándose como uno de los destinos claves de estas agrupaciones en la región.