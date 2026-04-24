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La exitosa agrupación surcoreana se presentará en Perú como parte de su gira mundial “Blood Saga”. (Foto: Difusión)
La exitosa agrupación surcoreana se presentará en Perú como parte de su gira mundial “Blood Saga”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima se prepara para recibir por todo lo alto a la agrupación ENHYPEN, que se presentará en Perú el próximo 8 de julio en el Estadio San Marcos. Tras una preventa que reunió a miles de fans conectados al mismo tiempo, este viernes 24 de abril inició la venta general de boletos.

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