La agrupación Maroon 5, liderada por Adam Levine, confirmó su regreso al Perú como parte de su gira internacional “Love Is Like”. La banda estadounidense se presentará en el Estadio Nacional de Lima el próximo lunes 31 de agosto. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

Los intérpretes de “Animals” y “One more nigth” se presentarán en uno de los escenarios más importantes del país como parte de su tour mundial. La preventa de entradas iniciará el 15 de abril, a las 10 a.m., en Teleticket. Habrá un 15% descuento para clientes Interbank.

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Ganadores de tres premios Grammy, el grupo estadounidense acaba de estrenar su segundo single “All Night”, que, desde su lanzamiento, ha acumulado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Maroon 5 confirmó su regreso al Perú para el próximo lunes 31 de agosto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

Según el propio Adam Levine, “Love Is Like” representa un regreso a las raíces de la banda. Es decir, los temas que conforman esta producción tienen un sonido más cercano al Maroon 5 de inicios de los años 2000.

Desde su debut con el exitoso álbum “Songs About Jane”, Maroon 5 ha sabido reinventarse constantemente, fusionando el pop, el rock y el funk con sonidos contemporáneos.

Su constante evolución les ha permitido mantenerse vigentes en la competitiva industria musical. Además, han firmado colaboraciones importantes con Cardi B, SZA, Christina Aguilera, Megan Thee Stallion, Lisa entre otros.

Para su concierto en Lima se espera que Maroon 5 haga un repaso de su extenso repertorio, incluyendo temas como “Payphone”, “Animals”, “Sugar”, “Girls Like You”, “One More Night”, “Maps”, “Moves Like Jagger”, “Cold”, “This Love” y “Sunday Morning”. Además, nos traen nueva música como parte de “Love Is Like”.

De esta manera se ha confirmado que Maroon 5 volverá a Perú como parte de su gira mundial “Love Is Like”. El concierto se llevará a cabo el lunes 31 de agosto en el Estadio Nacional, y la preventa de entradas para este show inicia el miércoles 15 de abril en Teleticket, con un descuento de hasta el 15% con tarjetas Interbank.