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Maroon 5 liderada por Adam Levine llegará a Latinoamérica como parte de su gira mundial “Love Is Like”. (Foto: Difusión)
Maroon 5 liderada por Adam Levine llegará a Latinoamérica como parte de su gira mundial “Love Is Like”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación Maroon 5, liderada por Adam Levine, confirmó su regreso al Perú como parte de su gira internacional “Love Is Like”. La banda estadounidense se presentará en el Estadio Nacional de Lima el próximo lunes 31 de agosto. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

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