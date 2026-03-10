Resumen

El Cuarteto de Nos regresará a Lima como parte de su tour “Puertas”. (Foto: Masterlive)
Por Redacción EC

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos regresará a Lima como parte de su tour “Puertas”. El esperado concierto se realizará el próximo sábado 22 de agosto en Costa 21. La preventa de boletos para el show de El Cuarteto de Nos iniciará el 12 de marzo, a las 10 a.m., con un descuento especial para clientes Interbank. La venta general arranca el 14 de marzo.

