La banda uruguaya El Cuarteto de Nos regresará a Lima como parte de su tour “Puertas”. El esperado concierto se realizará el próximo sábado 22 de agosto en Costa 21. La preventa de boletos para el show de El Cuarteto de Nos iniciará el 12 de marzo, a las 10 a.m., con un descuento especial para clientes Interbank. La venta general arranca el 14 de marzo.

La presentación de la banda uruguaya llega impulsada por “Puertas”, el más reciente trabajo discográfico del grupo. Este álbum propone un recorrido conceptual en el que cada canción representa un umbral simbólico, explorando decisiones, riesgos y cambios a través de ocho temas con estilos variados.

El líder de la banda, Roberto Musso, explicó que el disco plantea la historia de un viajero que atraviesa un corredor infinito lleno de puertas. Cada una simboliza un momento crucial donde la vida se define por las elecciones que se toman.

El Cuarteto de Nos regresará a Lima como parte de su tour “Puertas”. (Foto: Masterlive)

“En un mundo donde el cielo parece siempre fuera de alcance, un viajero sin nombre recorre un corredor infinito de puertas. Cada puerta es un umbral, un instante donde la vida se condensa en una elección”, dijo Musso.

En el plano musical, el álbum transita por distintos sonidos, desde el funk de “El Perro de Alcibíades” hasta el ritmo directo de “Cara de Nada” y “Puertas”. También incluye canciones como “Ganaron los Malos”, “En el Cuarto de Nico” y “Esplín”, esta última elegida como focus track del proyecto.

El disco fue producido por Héctor Castillo y Eduardo Cabra, y mantiene el sello característico de la banda: letras irónicas, reflexivas y con una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.

De esta manera, El Cuarteto de Nos se prepara para su regreso a los escenarios de Lima el próximo 22 de agosto en Costa 21. Las entradas estarán disponibles, con un precio especial de preventa para clientes IBK, a través de Teleticket.