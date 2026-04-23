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Jesse & Joy confirma su regreso a Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)
Jesse & Joy confirma su regreso a Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a Perú como parte de su nueva gira por Latinoamérica, generando gran expectativa entre sus seguidores. El esperado concierto se realizará el sábado 31 de octubre en Costa 21, en el marco de las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla.

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