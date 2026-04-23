El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a Perú como parte de su nueva gira por Latinoamérica, generando gran expectativa entre sus seguidores. El esperado concierto se realizará el sábado 31 de octubre en Costa 21, en el marco de las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla.

La preventa de entradas para Jesse & Joy estará disponible a través de Teleticket desde el viernes 24 de abril a las 10 a.m., con un descuento de hasta el 15% para quienes paguen con tarjetas de Interbank.

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Para esta presentación, los hermanos Huerta ofrecerán un show cargado de emoción, en el que interpretarán algunos de sus temas más icónicos como “Dueles”, “¡Corre!”, “Llorar”, “Te esperé”, “La de la mala suerte”, entre otros.

Jesse & Joy confirma su regreso a Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)

Además de sus clásicos, el concierto incluirá lo más reciente de su repertorio, incluyendo temas de su séptimo álbum de estudio, “Lo que nos faltó decir”, lanzado recientemente y bien recibido por la crítica internacional.

Cabe resaltar que, en paralelo a su música, el dúo también ha incursionado en otros formatos audiovisuales con el estreno del documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” en HBO Max, una producción que ofrece una mirada íntima a su trayectoria artística.

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Su carrera continúa sumando reconocimientos: cuentan con seis Latin Grammy y un premio Grammy anglo por el álbum “Un besito más”, además de acumular más de 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El tour de Jesse & Joy incluye países como Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú, consolidando su conexión con el público latino. En Lima, se presentarán el próximo 31 de octubre en Costa 21. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.