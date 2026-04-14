Babymetal, la aclamada banda japonesa de J-metal, confirmó su llegada a Perú como parte de su gira “World Tour 2026”. El esperado concierto se realizará el próximo 7 de diciembre en Costa 21, donde presentará un repertorio variado que incluye éxitos como “Gimme Chocolate!!”.

La preventa exclusiva de entradas para Babymetal en Perú se realizará los días 22 y 23 de abril desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank en Teleticket.

El grupo, considerado uno de los mayores exponentes del J-metal a nivel global, continúa expandiendo su alcance con una gira que también incluye presentaciones en Norteamérica junto a artistas como Halestorm y Violent Vira.

La banda japonesa de J-metal se presentará en Lima el 7 de diciembre como parte de su gira “World Tour 2026”. (Foto: Difusión)

Con un show explosivo que mezcla coreografías y potencia vocal, Babymetal presentará en Lima lo mejor de su repertorio, con éxitos como “Gimme Chocolate!!”, “Megitsune”, “Karate”, “PA PA YA!!”, “Distortion”, “Headbangeeeeerrrrr!!!!!” y “Road of Resistance”, además de temas recientes como “From me to u (feat. Poppy)”.

En paralelo, la agrupación anunció el lanzamiento de “METAL FORTH (DELUXE EDITION)”, que estará disponible el 26 de junio de 2026 bajo el sello Capitol Records. Esta edición incluirá contenido adicional, versiones en vivo y remixes que amplían su catálogo musical.

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Cabe recordar que el álbum original “METAL FORTH” alcanzó el puesto número 9 en el Billboard 200, convirtiendo a Babymetal en el primer grupo japonés en ingresar al Top 10 de este ranking en Estados Unidos, además de acumular más de 200 millones de reproducciones a nivel mundial.

Babymetal se formó en 2010 y está integrado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL. A lo largo de su trayectoria, han compartido escenario con artistas como Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga, consolidándose como un fenómeno global que continúa rompiendo esquemas y redefiniendo el género.