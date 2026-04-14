Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La banda japonesa de J-metal se presentará en Lima el 7 de diciembre como parte de su gira “World Tour 2026”. (Foto: Difusión)
La banda japonesa de J-metal se presentará en Lima el 7 de diciembre como parte de su gira “World Tour 2026”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Babymetal, la aclamada banda japonesa de J-metal, confirmó su llegada a Perú como parte de su gira “World Tour 2026”. El esperado concierto se realizará el próximo 7 de diciembre en Costa 21, donde presentará un repertorio variado que incluye éxitos como “Gimme Chocolate!!”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.