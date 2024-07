Prepárense para una explosión de kawaii metal en Lima, porque Babymetal llegará por primera vez a la capital peruana el próximo miércoles 30 de octubre para presentar su gira promocional “The Other One”, nombre de su reciente disco musical. Las entradas ya están disponibles en la web de Joinnus.

El Anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario perfecto para presenciar el imponente espectáculo de este trío japonés, considerado uno de los grupos con las puestas en escena más impactantes del mundo.

Los fanáticos podrán disfrutar de un repertorio lleno de éxitos como “Gimme Chocolate!!”, “GJ!”, “Da Da Dance”, “Pa Pa Ya!”, “BxMxC”, “Megitsune”, “Headbangeeeeerrrrr!!!!!” y su última canción “RATATATA”.

Babymetal, fundada en 2010 como un subgrupo del popular grupo de idols Sakura Gakuin, ha conquistado al mundo con su fusión única de J-Pop y Heavy Metal.

Su nombre, según palabras de Kobametal (productor de la banda), surgió como una revelación divina, combinando la palabra “Baby” que representa lo tierno, con “Metal” que simboliza la intensidad de su música.

Integradas por Suzuka Nakamoto (Su-metal), Moa Kikuchi (Moametal) y Momoko Okazaki (Momometal), las chicas de Babymetal no solo cautivan con su talento musical, sino también con su poder escénico y su adorable estilo kawaii.

A diferencia del heavy metal tradicional, las letras de sus canciones exploran temas como el chocolate, la imagen corporal o el acoso escolar, ofreciendo un mensaje fresco y original dentro del género.

El debut de Su-metal, Yuimetal y Moametal en 2014 con su álbum homónimo causó un gran impacto, siendo incluso nombrado “Álbum del mes” por la revista Loudwire en abril de 2015.

Su siguiente álbum, Metal Resistance (2016), continuó desafiando las convenciones del metal con un enfoque más orientado al rock. En 2017, la banda se convirtió en un dúo tras la salida de Yuimetal por problemas de salud.

En 2023, Momometal, exbailarina de apoyo, fue ascendida a miembro principal poco después del lanzamiento de su álbum conceptual The Other One.