Paul McCartney, el legendario músico británico, reveló que todavía disfruta de tocar “Let It be”, tema emblemático de The Beatles que publicó a finales de los años 60.

De ese modo, la canción que pertenece al álbum homónimo de la banda, sigue siendo una de las canciones favoritas del cantante, quien presentará un concierto el 27 de octubre en el Estadio Nacional, de Lima.

“Let It Be” es una canción con un mensaje de esperanza y paz, que ha trascendido generaciones y sigue conmoviendo a los fanáticos de la música en todo el mundo.

A pesar de haber sido escrita hace mucho tiempo, McCartney asegura que la canción no ha cambiado mucho con el tiempo y que todavía le parece mágica.

“Ya sabes, extrañamente no ha cambiado mucho”, dijo al The New York Times en 2016. “Siempre espero llegar a un punto en el que esté realmente hastiado y pensaré: ¡Oh, otra vez no! Pero al empezar, estoy revisando el trabajo de este joven”, dijo en referencia a su versión menos adulta.

Luego agregó: “Y tal vez me llame la atención una línea o una frase y pensaré: ¡el niño era bueno!” En ese sentido, el artista y ex Beatle, confirmó que no dejará de tocar su famosa canción.

Paul McCartney en Lima





Paul McCartney regresa a Lima después de 10 años para ofrecer un concierto único en el Estadio Nacional, el próximo domingo 27 de octubre de 2024 como parte de su gira mundial “Got Back”.

Esta será la tercera vez que el ex Beatle se presenta en la capital peruana. En su última visita, en 2014, ofreció un memorable concierto en el Estadio Nacional, donde interpretó un repertorio que incluyó clásicos de The Beatles y temas de su carrera solista.

Las entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima ya están agotadas. Se pusieron a la venta el 14 de junio a través de Teleticket, con un descuento especial para los clientes del Banco Interbank. Los precios de las entradas oscilaron entre S/99 y S/790, según la zona elegida.