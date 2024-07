A poco tiempo de haber actuado en el BST Hyde Park de Londres, el mundialmente conocido tenor italiano Andrea Bocelli, uno de los artistas clásicos de más éxito de todos los tiempos, ha presentado su nuevo álbum “Duets”, que reúne muchas de sus colaboraciones más queridas junto con canciones nuevas para conmemorar su 30.° aniversario.

Esta colección de 32 canciones, abarca toda su carrera y saldrá a la venta el 25 de octubre a través de Decca Records-Sugar Music, incluye duetos con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia y Luciano Pavarotti.

Además de nuevas colaboraciones, las que fueron grabadas especialmente para el álbum con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli y Hans Zimmer.

El álbum “Duets” se lanza con el nuevo single “Da Stanotte in Poi (From This Moment On)” de Andrea Bocelli y Shania Twain, ganadora de cinco Premios Grammy. Se trata de una impresionante versión de su éxito masivo “From This Moment On” con una nueva letra, producida por Rick Nowells.

A la pregunta de cómo ha sido trabajar a dúo con talentos de renombre mundial a lo largo de los años, Andrea Bocelli respondió: “Mezclar las voces, mezclar las vibraciones, es para mí una experiencia muy emocionante, sensual y espiritual al mismo tiempo. Entre las dos voces que cantan a dúo se establece algo íntimo y profundo. Los cantantes estamos en constante búsqueda de colegas capaces de dar vida a esta alquimia”.

Andrea Bocelli recibirá homenajes en Italia





El anuncio del nuevo álbum de Bocelli se produce en vísperas al gran homenaje que recibirá en Lajatico, su ciudad natal, como parte de las celebraciones por su 30.° aniversario. El mismo que se realizará 15, 17 y 19 de julio en el Teatro Silencio, un recinto ubicado en las colinas de Toscana.

Figuras como Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Brian May, Johnny Depp, David Foster, Matteo Bocelli, Sofia Carson, Zucchero, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Nadine Sierra, Eros Ramazzotti, Elisa, Laura Pausini, Virginia Bocelli y muchos más se presentarán en el homenaje.

Asimismo, el espectáculo será filmado para su estreno mundial en cines este otoño. Titulada “Andrea Bocelli 30: The Celebration” será dirigida por Sam Wrench, nominado a un Grammy, que recientemente dirigió “Taylor Swift: The Eras Tour”.

Este año también se estrenará en los cines un nuevo documental sobre el tenor, titulado Andrea Bocelli: Because I Believe, en el que se narra su trayectoria desde que era un humilde intérprete en un piano bar hasta que se convirtió en un cantante de fama internacional con entradas agotadas en todo el mundo.