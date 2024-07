¿El ego la nubló? Yahaira Plasencia, popular cantante de salsa peruana, se confesó en los Premios Heat 2024 para aceptar que la fama nubló su autopercepción, teniendo actitudes soberbias a sus cortos 22 años.

La cantante fue invitada a un panel de conferencias llamado “Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias”, en el evento musical, en donde hizo aquella importante revelación.

De ese modo, Plasencia comentó que se enfrenta al odio masivo en Perú desde hace 7 años, hecho que la llevó a un cuadro depresivo, lo cual impulsó a querer dejar su carrera musical.

“Fue momento difícil el 2016. Caí en depresión, estuve internada, tenía 22 años la fama me llegó de porrazo, cometí errores, no sabía cómo manejarme con la prensa, en un momento quise dejar todo, no quería cantar ni bailar, quería irme del país”, dijo.

Como se recuerda, Plasencia obtuvo popularidad a sus 22 años, cuando inició su carrera en solitario tras abandonar el grupo Son Tentación, todo eso durante su romance con el exdeportista Jefferson Farfán.

En aquel tiempo, la intérprete protagonizó varios altercados, principalmente con la prensa de espectáculos, a quienes respondía de forma negativa ante sus cuestionamientos, en especial a los que refería su vida privada.

Sin embargo, también recordó el apoyo de sus padres, quienes la impulsaron en su carrera artística, y el origen “humilde” de su carrera.

“[...] Tengo que agradecerle a mis papás que estuvieron conmigo”, comentó. “Yo vengo de un barrio popular como es el Rímac, crecí con carencias, pero jamás faltó el amor de mi familia”.

Luego complementó entre lágrimas: “Mi madre lavaba ropa, limpiaba casas, por mí y mis hermanos para sacarnos adelante y hacerme la mujer que hoy soy”.