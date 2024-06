Después de vivir más de siete años en México, Laura Spoya (Lima, 1991) regresó al Perú en 2023 para participar en ‘El Gran Chef: Famosos’. Lo que inicialmente sería una estancia de dos meses se convirtió en un regreso definitivo. La ex reina de belleza decidió quedarse para concretar sus proyectos profesionales pendientes. Conducir su propio programa era uno de sus grandes anhelos, y con ‘Al Sexto Día’ finalmente lo hizo realidad.

“De hecho, el sábado se cumplió un año desde que regresé a vivir a Perú, y la conducción era algo que quería hacer. No por angurrienta, sino porque estar en la televisión aquí te da mucha vigencia, especialmente en un espacio que este año cumple 15 años. ¡El quinceañero lo celebran conmigo!”, refiere orgullosa.

De esta manera, Spoya Solano retoma la conducción después de diez años. Su última experiencia fue al frente de la coconducción de Central Deportiva en CMD (hoy Movistar Deportes).

“No lo veo como un reto, sino como una nueva etapa en mi vida, una oportunidad para conducir un programa sola y de un estilo diferente a lo que hice alguna vez. Este es más periodístico, centrado en noticias de actualidad y entretenimiento”, señala.

Desde su lanzamiento, el 11 de septiembre de 2010, “Al Sexto Día” ha tenido cuatro presentadoras distintas. Inicialmente, el programa estuvo a cargo de Olenka Zimmermann, seguida por Mónica Cabrejos. Hasta hace una semana, la cantante Yahaira Plasencia lideró el espacio. Actualmente, la conducción está en manos de Laura Spoya.

“Creo que el programa ha contado con conductoras de personalidades muy diversas. En ese sentido, lo veo como un reto, ya que se trata de imprimir un poco de mi propia personalidad y estilo de presentación. Olenka tenía una manera particular de hacerlo, Mónica otra muy distinta, al igual que Yahaira. Por lo tanto, se trata de que el público se adapte a una nueva persona con ideas y formas de conducir diferentes”, señala.

“Como me gusta la adrenalina y vivir las experiencias en primera persona, me verán involucrarme bastante en los reportajes. No por nada tengo mi eslogan: ‘Fina, pero con esquina’ [ríe]. Me encantaría participar en un operativo o incluso cazar fantasmas. En el reportaje del sábado, ‘La Calle del Hambre’, pudieron verme en todo mi esplendor”, añade.

Respalda a Yahaira

Asimismo, descarta que su ingreso a “Al sexto” haya condicionado la salida de Yahaira, y reconoce que tuvo que evaluar la propuesta antes de aceptarla, debido a la necesidad de equilibrar tiempos y prioridades con respecto a otras oportunidades laborales.

“A Juan Carlos Valderrama, el productor del programa, le costó convencerme más que a sus enamoradas [ríe]. Tenía otras propuestas, pero elegí esta porque me brinda la libertad de hacer otras cosas durante la semana, como pasar tiempo con mis hijos. Además, es una plataforma mucho más abierta, que me permite comunicarme mejor con la gente y expresar mi opinión sobre diferentes temas”, asiente tras destacar la valentía de su predecesora en el programa.

“Me pareció valiente que asumiera la conducción siendo cantante. Eso demuestra que está abierta a probar diferentes escenarios. La aplaudo porque no fue fácil; sé que la criticaron bastante. No creo que haya hecho un mal trabajo, en absoluto. Considero que estaba aprendiendo y lo hizo bien. No entré para que ella se quedara sin su puesto, no la serruché, porque ella siempre estuvo como conductora de la temporada de verano. Es una chica muy talentosa, se fue a Miami y continúa con su carrera”, manifiesta.

Laura Spoya es fina pero con esquina. (Foto: Anthony Mujica)

Asegura, además, que se encuentra en una etapa muy fructífera y de crecimiento. A sus 32 años está convencida de que no existe una edad perfecta para hacer las cosas, “solo necesitas tener metas claras y seguir creciendo”.

Entre sus futuros propósitos está regresar a un reality de cocina, lo cual considera será su revancha después de no ganar en “El gran chef famosos”. Además, quiere seguir experimentando en la actuación, una faceta en la que siente que tiene condiciones para destacar.

“Definitivamente, uno de mis objetivos para este año es participar en un programa de cocina; no pienso quedarme con las ganas. Mi revancha llegará en algún momento. La actuación también forma parte de mis planes. Cuando acepté la propuesta de Sandro Ventura para participar en la película ‘Prohibido salir’, lo hice sinceramente a ojos cerrados, ya que nunca había estudiado actuación y no sabía si tenía el talento para interpretar un papel en una película. Sin embargo, después de ver el resultado, me gustó. Así que, si me vuelven a llamar, ahí estaré. Yo nunca pierdo, porque incluso cuando pierdo, aprendo”, subraya.