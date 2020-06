El muchacho no había ni siquiera nacido cuando “El rey león” llegó a las carteleras del mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año (1994) y sirviendo para que el imperio Disney renazca después de algunas décadas de discreto desempeño.

Matteo Bocelli tiene apenas 22 años y es más de la generación de “Lilo & Stitch”, digamos. Casi un ‘centennial’. Pero eso no ha impedido que ponga su prodigiosa voz para reinterpretar el clásico tema “Can You Feel the Love Tonight”, que originalmente compusiera Elton John para la película animada de Simba y compañía.

“Es verdad que no había nacido cuando salió ‘El rey león’, pero sí fue la primera cinta animada que vi cuando era niño”, cuenta por Zoom el joven cantante italiano. “Tengo muy claros los recuerdos y las sensaciones que me generó cuando la vi. Son muchos momentos emocionantes. Además, es una de esas películas que no solo miras una vez, sino muchas veces”

Pero dice Bocelli que no le resultó tan extraña la aventura por dos razones: porque nació y creció entre música clásica –Matteo es el hijo de Andrea Bocelli, por si no quedaba claro hasta ahora–, y porque es un declarado fan de Elton John.

“Tuve la gran oportunidad de conocer a Elton en un evento benéfico en el Coliseo Romano. Me lo presentaron de la mejor manera posible: justo cuando él estaba frente al piano, tocando. Fue muy emocionante porque él ha sido una gran inspiración para mi aún corta carrera. Sobre esta versión que acabo de grabar aún no he podido conversar con él, pero espero que le guste”, afirma.

VOZ HEREDADA

En el video de You Tube de la canción (que ya suma casi medio millón de vistas en pocos días), hay comentarios curiosos. “Matteo parece un príncipe de Disney, espero que algún día llegue a serlo”, escribe una usuaria. Y es que de verdad Matteo, alto y delgado, de facciones que parecen dibujadas, resume el prototipo de un galán animado. Ya hay varias revistas de moda y agencias de modelaje que se pelean su imagen.

Él, por supuesto, se divierte con el ingenio de la gente: “Bueno, no me siento como un príncipe, pero les agradezco el cumplido (risas). No sé si lo merezco, la verdad. Pero lo aprecio. Y sí, quién sabe, quizá algún día tenga la chance de actuar. Sería increíble. Pero por el momento estoy muy enfocado en la música”.

Más allá de eso, se muestra como un tipo bastante sencillo. Sigue estudiando en el Conservatorio de Lucca, es hincha acérrimo del Inter de Milán (y lamenta que el argentino Lautaro Martínez esté más cerca del Barcelona que de quedarse) y no se molesta en absoluto cuando le preguntan por su papá, gigantesca sombra de la que será difícil desprenderse.

“Yo entiendo completamente esas preguntas –dice sobre las constantes alusiones a Andrea Bocelli–. Mi padre ha escrito una página importante en la historia de la música. Pero si hay algo que me gustaría imitar de él sería el cariño que ha sabido ganarse de sus seguidores. Todo artista vive y canta para compartir sus emociones con la gente, para hacerlos sentir bien. Y qué mejor que obtener ese cariño de vuelta”.

EL DISCO

La versión de “Can You Feel the Love Tonight” de Matteo Bocelli forma parte del disco “Disney Goes Classical”, que será lanzado el próximo 2 de octubre.

La placa contiene nuevas versiones de canciones emblemáticas de sus películas: de “Mary Poppins”, “La bella y la bestia”, “La sirenita”, “Pocahontas”, “Toy Story 2”, “Frozen”, y más.

Todos los temas son interpretados por la Royal Philharmonic Orchestra y artistas invitados como la soprano Renée Fleming y el guitarrista clásico japonés Kaori Muraji.

LOS HIJOS TAMBIÉN CANTAN

Salvando distancias, aquí algunos casos locales de cantantes que han seguido los pasos de sus famosos padres.

Nicole Zignago

La hija de Gian Marco tiene solo 24 años, pero ya tiene proyección internacional.

Nicolás Strauss

El joven hijo del cantautor Jean Paul Strauss también ha realizado conciertos y comparte algunas interpretaciones en redes sociales.

Donnie Yaipén

El hijo de Javier, uno de los hermanos Yaipén, empezó a cantar en la agrupación desde que tenía 15 años.

Deyvis Orosco

Ya supera los 30 años de edad, pero cuenta en la lista, como heredero del fallecido Johnny Orosco, líder del Grupo Néctar.

