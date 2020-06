“Sabemos que le encanta la clásica torta de chocolate de María Almenara, que no le gusta cocinar y que disfruta planchar ropa”. Jessica Vargas jamás conoció a Christian Meier, pero sabe más de él que el peruano promedio. Ella no coreó en discotecas “Carreteras mojadas” ni lo disfrutó cuando se estrenó en el cine en “Ciudad de M”; la puertorriqueña de 44 años que reside en Estados Unidos lo conoció hacia el 2005, como el vaquero mujeriego y de cuerpo bien definido Santos Torrealba, en la telenovela “La tormenta”. Desde entonces, sigue su carrera.

“Ese personaje, que todavía es adorado por las fans, me llamó la atención porque es la combinación de un galán y un campesino. Luego, él hizo “El zorro”, que me gustó por sus buenas actuaciones y por la historia. Yo soy una romántica”. Esos fueron motivos suficientes para ahondar en la vida de Meier: Vargas vio por Youtube toda “Luz María”, producción que considera una joya, escuchó su música, y no hubo vuelta atrás. Pronto se dio cuenta que existían más personas que, como ella, querían saber más del peruano y difundir su trabajo, misión que ahora persigue con el grupo de personas que manejan la cuenta de Instagram Chrismeierfans.

Christian Meier junto a Angie Cepeda, durante la grabación de la telenovela "Luz María". (FOTO: PEDRO CÁRDENAS / EL COMERCIO)

“La cuenta la creó una fan que vive en Inglaterra, y ahora las que administramos las redes sociales somos dos personas, yo y una chica de Chile, y hay cinco o seis que colaboran haciendo los afiches y los videos –cuenta Vargas–. Nosotras tendremos, en promedio, entre 35 y 40 años, pero hay una muchacha de Rumania que nos ayuda y que acaba de terminar la universidad”.

Se le pregunta a Vargas que es lo que más le gusta de Meier. “Yo, que soy madre, su rol de padre. Lo hace bien, es honesto, cariñoso. Eso me encanta. También su talento para la actuación, que sea cantautor, que haya estudiado diseño gráfico, su faceta de empresario. Y su forma de escribir... A veces soñamos que su próximo paso sea hacer un libro o un libreto, porque relata muy lindo”.

¿No le llama la atención su atractivo físico? “Bueno, es guapo –dice–, pero eso se da como sentado”.

En el 2003, Meier visitó el set de "Mónica" para promocionar la telenovela "Luciana y Nicolás". (FOTO: OSCAR ROCA / EL COMERCIO)

ROMANCE CON LA PANTALLA

Sería mezquino decir que Christian Dietrich Meier Zender, quien hoy cumple 50 años, ha logrado tanto por su aspecto o por la cuna en la que nació –hijo de la Miss Universo Gladys Zender y del político Antonio Meier, exalcalde de San Isidro–. De hecho, la pinta sí ha tenido que ver con los personajes a los que ha dado vida, y tener acceso a buenas oportunidades no es nada despreciable, pero no basta con ello para explicar su éxito. Hay que ganárselo.

A los 17 años, Meier se sumó a Arena Hash, grupo que tuvo bastante pegada en los últimos años de los 80. La actuación también tocó su puerta: el camino que iniciaría con “Gorrión”, “Obsesión”, lo terminarían por convertir en el galán de moda. Y, pronto, de “Luz María” daría el paso a la pantalla grande con “No se lo digas a nadie” y “La mujer de mi hermano”.

Gian Marco y Meier se juntaron sobre el escenario del Gran Parque de Lima, en un concierto en marzo del 2003. (FOTO: MIGUEL BELLIDO / EL COMERCIO)

En paralelo, iniciaría su carrera como músico solista. Después de "No me acuerdo quien fui" (1996) –que incluyó los hits "Carreteras mojadas" y "Esa sí es una mujer", junto a Pedro Suárez-Vértiz–, sería el turno de "Primero en mojarme" (1999) –compuesto por "Quien sabe", "Quédate", "Espérame en el tren"–, su consolidación. Después de un largo silencio, llegaría "Once noches" (2011) –en donde sonó "Alguien" o "Novia de nadie", junto a Mikel Erentxun– y el olvidable "Nada ha cambiado" (2016).

Ese silencio, por supuesto, solo fue musical. Desde el inicio del nuevo siglo, Meier viajó a México, Estados Unidos y Colombia para ganarse un nombre en la actuación. Y aunque tuvo desaciertos (como "Cumbia ninja"), lo logró.

Meier hizo del némesis de Carlos Alcántara en "Asu Mare 2". (Tondero)

NOVIO DE NADIE

“Christian Meier, nos guste o no, es el George Clooney peruano”. Un conductor de televisión interrogaba a Stephanie Valenzuela sobre el supuesto romance que había tenido en secreto con Meier, cuando soltó la frase. No exageraba: así como se hacían más reportajes sobre los amores que del trabajo del actor estadounidense , sucedía lo mismo con su par nacional, quien en algún momento se autocalificó como un “freelance” del amor.

La lista pública inicia con Marisol Aguirre. Junto a la protagonista de “Gorrión” dieron vida a la pareja juvenil del momento, hasta que se casaron en 1995. Tuvieron tres hijos, quienes los acompañarían durante el divorcio. “Siempre he tratado de guardar mi vida privada, no exponerla, pero creo que cuando las otras partes se exceden y se quiere hacer escándalo, hay que pronunciarse”, declararía Meier tiempo después, cuando otro lío legal lo enfrentó a Aguirre.

Después de Aguirre, se le relacionaría con Edith González, Adamari López y Génesis Rodríguez (con quien se paseó algunos días en las playas peruanas).

Pero Meier jamás se olvidó de las peruanas. Se hizo público un supuesto romance con Millet Figueroa, la cual afirmó que salieron a cenar en un par de ocasiones y reveló que él le dijo para vivir juntos en Miami. Él negó todo. “Si alguna vez se me hubiera ocurrido colgarme de su fama, desde la primera salida que tuvimos hubiera llamado a las cámaras de la prensa para que nos sigan”, se defendió la modelo.

Meier, el Hombre Cosmos del 2011, galardón puesto por la revista "Cosmopolitan".

Un año después, lo vincularían con Stephanie Valenzuela. Sobre el supuesto ‘affaire’, Meier fue tajante: “Ayer y hoy, en dos programas de televisión, una señorita que no conozco y que no tengo la menor idea quién es –y a quien mi representante reconoció como una fanática que se acercó a tomarse una fotografía conmigo la semana pasada en un restaurante–, ha tratado de dejar entrever que me conoce y que existe o existió algún tipo de relación entre nosotros”.

A quien sí oficializó fue a Alondra García Miró, actual enamorada de Paolo Guerrero. Según se contó, ambos se conocieron a mediados en el estreno de “Sép7imo día” en Buenos Aires, y recién hicieron pública su relación en mayo, cuando el actor dijo que ella era su nuevo amor. La relación, sin embargo, duró medio año.

En los últimos tiempos, Meier no se ha mostrado con alguna pareja, lo que hizo que uno de sus seguidores de Instagram le preguntara porque está soltero. “¿Por qué no?”, respondió el actor.

