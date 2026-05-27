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Ken-Y volverá a Lima como parte de su nueva etapa como solista, en un concierto donde repasará éxitos de R.K.M. & Ken-Y y canciones de su repertorio individual, marcado por el reguetón romántico. (Foto: J&M Producciones)
Ken-Y volverá a Lima como parte de su nueva etapa como solista, en un concierto donde repasará éxitos de R.K.M. & Ken-Y y canciones de su repertorio individual, marcado por el reguetón romántico. (Foto: J&M Producciones)
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante años, Ken-Y fue identificado como la voz romántica detrás de una de las duplas más exitosas del reguetón junto a R.K.M. Mientras el género urbano apostaba por la crudeza y el exceso, el cantante puertorriqueño encontró su lugar en las baladas melancólicas, las letras de desamor y una interpretación mucho más sentimental que la de muchos de sus contemporáneos.Ahora, en medio de una nueva etapa como solista, el artista regresará a Perú para reencontrarse con el público que acompañó éxitos como “Down”, “Igual que ayer” y “Te regalo amores”.

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