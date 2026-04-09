Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mocedades rendirá homenaje a las madres con un concierto especial en Perú. (Foto: Difusión)
Mocedades rendirá homenaje a las madres con un concierto especial en Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El legendario grupo vocal español Mocedades llega a Lima con un espectáculo especial para celebrar a las madres peruanas. El show se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 8 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta en Passline.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.