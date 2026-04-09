El legendario grupo vocal español Mocedades llega a Limacon un espectáculo especial para celebrar a las madres peruanas. El show se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 8 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta en Passline.
El legendario grupo vocal español Mocedades llega a Limacon un espectáculo especial para celebrar a las madres peruanas. El show se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 8 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta en Passline.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Mocedades se ha consolidado como un referente de la música en español con grandes éxitos como “Eres tú”, “Tómame o déjame” y más. Para su espectáculo en Lima renovarán su formato a un nivel sinfónico.
Como se sabe, Mocedades es un grupo vocal icónico de España que se fundó en 1967 en Bilbao. Su legado musical se mantiene vigente en la actualidad gracias a sus éxitos musicales, destacando el tema “Eres tú”.
Mocedades llegará a Lima para ofrecer un espectáculo musical dedicado a las madres. El concierto se realizará el próximo 23 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están disponibles en Passline.
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