El legendario grupo vocal español Mocedades llega a Lima con un espectáculo especial para celebrar a las madres peruanas. El show se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 8 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta en Passline.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Mocedades se ha consolidado como un referente de la música en español con grandes éxitos como “Eres tú”, “Tómame o déjame” y más. Para su espectáculo en Lima renovarán su formato a un nivel sinfónico.

El concierto, titulado “Mocedades Sinfónico en Lima – Celebremos a Mamá”, está pensado para homenajear a todas las madres con una noche llena de nostalgia, sentimiento y melodías inolvidables.

Mocedades rendirá homenaje a las madres con un concierto especial en Perú. (Foto: Difusión)

Entre los temas que se interpretarán destacan clásicos como “Eres Tú”, “Tómame o Déjame”, “Amor de Hombre” y “Secretaria”, entre otros, todos acompañados por más de 30 músicos en escena.

Este espectáculo forma parte de una exitosa gira internacional que ya ha conquistado escenarios en Europa y México, llevando la esencia de Mocedades a nuevos públicos y reafirmando su legado musical.

Como se sabe, Mocedades es un grupo vocal icónico de España que se fundó en 1967 en Bilbao. Su legado musical se mantiene vigente en la actualidad gracias a sus éxitos musicales, destacando el tema “Eres tú”.

Mocedades llegará a Lima para ofrecer un espectáculo musical dedicado a las madres. El concierto se realizará el próximo 23 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están disponibles en Passline.