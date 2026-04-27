Perú se ha convertido en un punto clave para los artistas del K-Pop y el reciente anunció de Aespa en Lima lo confirma. La reconocida agrupación surcoreana anunció los detalles de su próxima gira mundial 2026-27, con diversas paradas alrededor del planeta, incluido nuestro país como parte de su visita a la región.

Producida por Live Nation, la gira llevará la aclamada producción en vivo de Aespa y su experiencia de performance inmersiva a arenas en Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido y Europa.

El tour iniciará el 7 de agosto en Seúl e incluirá paradas en el UBS Arena en Belmont Park, Nueva York, el 18 de septiembre, y en el Intuit Dome en Los Ángeles, California, el 3 de octubre. El recorrido completo se detalla a continuación.

¿Cuándo y dónde se presentará en Perú?

Como parte de la etapa por Latinoamérica, Aespa ofrecerá un esperado concierto en Perú el próximo 9 de septiembre en el escenario de Costa 21.

Aespa confirma show en Perú como parte de su próxima gira mundial 2026-27. (Foto: Difusión / SM ENTERTAINMENT)

Para Lima, las entradas estarán disponibles en preventa Weverse el miércoles 6 de mayo de 11 a.m. a 2 p.m., seguida de la preventa BBVA desde las 2 p.m. del mismo día hasta el viernes 8 de mayo a la 1:59 p.m. a través de Teleticket.

La venta general iniciará el viernes 8 de mayo a las 2 p.m. Para más información sobre la venta de entradas y detalles del concierto, el público podrá visitar su página web.

Cabe señalar que la nueva gira de Aespa inicia un nuevo episodio tras su segundo álbum de estudio, marcado por un reinicio creativo que será trasladado a los escenarios para una puesta en escena totalmente renovada.

La gira también ofrecerá una variedad de paquetes VIP y experiencias para los fans. Los paquetes pueden incluir entradas premium, invitación exclusiva al evento de despedida post-show de Aespa, acceso al evento Hi-Bye post-show, artículo de regalo VIP especialmente diseñado, entre otros beneficios. El contenido de los paquetes VIP varía según la opción seleccionada.

El anuncio de la gira sigue a la noticia del segundo álbum de estudio de Aespa, “Lemonade”, que será lanzado el 29 de mayo. Con 10 canciones, esta producción presenta a la banda en su faceta más audaz. Este lanzamiento marca su primer álbum de larga duración en dos años, tras el éxito de “Armageddon”.