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Aespa confirma show en Perú como parte de su próxima gira mundial 2026-27. (Foto: Difusión / SM ENTERTAINMENT)
Aespa confirma show en Perú como parte de su próxima gira mundial 2026-27. (Foto: Difusión / SM ENTERTAINMENT)
Por Redacción EC

Perú se ha convertido en un punto clave para los artistas del K-Pop y el reciente anunció de Aespa en Lima lo confirma. La reconocida agrupación surcoreana anunció los detalles de su próxima gira mundial 2026-27, con diversas paradas alrededor del planeta, incluido nuestro país como parte de su visita a la región.

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