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Se ordenó arresto de Bang Si-hyuk, presidente de Hybe y creador de BTS, por presuntos cargos de fraude | Foto: Reuters
Se ordenó arresto de Bang Si-hyuk, presidente de Hybe y creador de BTS, por presuntos cargos de fraude | Foto: Reuters
Por Sol Espino Mayurí

Este martes, la Fiscalía ordenó el arresto de Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, empresa representante y creadora del popular grupo de K-pop, BTS. La Policía Metropolitana de Seúl inició una investigación al magnate musical Bang Si-Hyuk con referencia a los cargos de fraude a inversionistas, por una suma de 100 millones de dólares. Tras realizarse el debido proceso, pidió a la Fiscalía que emitiera la orden de arresto al productor musical y multimillonario.

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