Este martes, la Fiscalía ordenó el arresto de Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, empresa representante y creadora del popular grupo de K-pop, BTS. La Policía Metropolitana de Seúl inició una investigación al magnate musical Bang Si-Hyuk con referencia a los cargos de fraude a inversionistas, por una suma de 100 millones de dólares. Tras realizarse el debido proceso, pidió a la Fiscalía que emitiera la orden de arresto al productor musical y multimillonario.

De acuerdo con lo indicado por la Policía, Bang no tendría permitido salir del país desde el mes de agosto. Por su lado, el equipo legal del empresario indicó a Associated Press que lamentan esta medida —la orden de arresto— ya que se ha dado una constante cooperación con el proceso de investigación y las autoridades. A pesar de ello, recalcaron que continuarán cooperando con las autoridades con el propósito de ser transparentes y explicar su postura sobre lo ocurrido.

¿De qué trata la demanda de fraude a Bang Si-Hyuk?

Bang Si-Hyuk, popularmente conocido por army como Bang Pd, fue acusado de fraude a inversionistas en el 2019. Según los cargos habría engañado a los inversionistas al asegurar que la empresa Hybe no saldría a la bolsa. Esta decisión permitió la venta de acciones a un fondo privado previo a que la empresa lanzara una oferta pública inicial.

Producto de esta decisión financiera, y como sostiene la policía, se cree que el presidente de Hybe habría recibido un monto de 200 mil millones de wones, lo equivalente a 136 millones de dólares estadounidenses, tras haber puesto a la venta acciones en la bolsa. La investigación propone que hubo un acuerdo en el que se le pagaba una suma del 30% de las ganancias tras la venta de acciones a la bolsa, lo que a su vez contradice lo manifestado a los inversores.

¿Qué sostiene Bang Si-Hyuk sobre los cargos de fraude?

Los altos cargos de la empresa Hybe mostraron su apoyo al presidente e indicaron que Bang Si-Hyuk no cometió fraude ni irregularidades en el proceso.

¿Cómo podría afectar a BTS?

Actualmente BTS ha dado inicio a su gira mundial, tour que también marca su paso por Perú en octubre de 2026. Si bien estos cargos no afectan directamente a los integrantes de Bangtan, podrían impactar en las relaciones públicas del grupo.

Su nuevo álbum Arirang y su gira mundial son el regreso oficial de BTS por la puerta grande tras el servicio militar. Por su lado, Bang Si Hyuk ha sido la persona encargada de la formación de BTS —y la fundación de Big Hit Entertainment en el 2005—, el empresario ha sido parte vital de todo el proceso de la agrupación hacia el éxito. Bang ha revolucionado la industria del entretenimiento y ha llevado a la nueva generación del K-pop a un nivel más.