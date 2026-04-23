El cantautor español Nacho Vegas anunció su regreso a América Latina este mes de mayo, marcando un esperado reencuentro con su público tras varios años de ausencia. En Lima, el artista se presentará luego de una década en el C.C. Leguia el próximo 3 de mayo.

Con casi 25 años de trayectoria, el artista llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Este retorno estará acompañado de la presentación de su más reciente álbum, “Vidas semipreciosas”, un trabajo que ha sido destacado por la crítica como uno de los más logrados de su discografía.

A lo largo de su carrera, Nacho Vegas ha construido un estilo propio que combina lo personal y lo social, convirtiéndose en una de las voces más respetadas de la música en español. Su nuevo material refuerza esta identidad artística con letras profundas y reflexivas.

Nacho Vegas anunció un concierto en Perú para presentar su álbum “Vidas semipreciosas”. (Foto: Difusión)

El espectáculo en vivo promete ser una experiencia cargada de matices, donde la delicadeza acústica se alterna con momentos de intensidad rockera. El artista estará acompañado de una banda consolidada que potenciará la fuerza de su propuesta escénica.

Durante el concierto, el repertorio incluirá canciones de su nuevo álbum junto a temas emblemáticos como “Actos inexplicables”, considerado uno de los himnos más representativos de su carrera.

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La gira también destaca por su enfoque artístico, apostando por la música en vivo como un espacio de conexión emocional. Más allá del espectáculo, la propuesta busca generar un vínculo cercano con el público a través de letras cargadas de sensibilidad.

Nacho Vegas anunció un concierto en Perú para presentar su álbum “Vidas semipreciosas”. (Foto: Difusión)

En el caso de Perú, el regreso de Nacho Vegas tiene un significado especial, ya que vuelve a Lima tras diez años de ausencia. El evento se llevará a cabo en el C.C. Leguia el próximo 3 de mayo. Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster, con precios desde los S/180.