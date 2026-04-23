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Nacho Vegas anunció un concierto en Perú para presentar su álbum “Vidas semipreciosas”. (Foto: Difusión)
Nacho Vegas anunció un concierto en Perú para presentar su álbum “Vidas semipreciosas”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantautor español Nacho Vegas anunció su regreso a América Latina este mes de mayo, marcando un esperado reencuentro con su público tras varios años de ausencia. En Lima, el artista se presentará luego de una década en el C.C. Leguia el próximo 3 de mayo.

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