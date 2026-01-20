Carolina Ramírez regresa como Yeimy Montoya en la tercera temporada de “La reina del flow”. Debido al éxito de esta serie colombiana de Caracol TV y Netflix, la actriz de 42 años es reconocida por ese icónico papel, pero no es el único destacable en su carrera actoral. Anteriormente ha interpretado a la cantante Rosario Guerrero, la heroína de la independencia Policarpa Salavarrieta y a la desinhibida Hannah Larrea, entre otros personajes. A continuación, te comparto las series más populares de Carolina Ramírez.

A pesar de que en su momento, la actriz colombiana se despidió de Yeimy Montoya tras la segunda entrega, aceptó volver para una nueva tanda de episodios, que empezaron a emitirse desde el 13 de enero de 2026. En la temporada 3, la Reina sufre un atentado y desaparece en la selva mientras su esposo Charly Flow (Carlos Torres) y su familia la buscan desesperadamente.

Mike Rivera (Marcelo Dos Santos) es uno de los villanos de la tercera temporada de “La reina del flow”. Tras pasar un tiempo en prisión, emprende un plan de venganza contra quienes cree responsables de sus desgracias. Pero no es el único que está en contra de los protagonistas.

LAS SERIES POPULARES DE CAROLINA RAMÍREZ ADEMÁS DE “LA REINA DEL FLOW”

1. La hija del mariachi

En “La hija del mariachi”, telenovela colombiana producida y transmitida por RCN Televisión y escrita por Mónica Agudelo entre 2006 y 2008, Carolina Ramírez interpreta a Rosario Guerrero, una humilde y talentosa cantante que ayuda a Emiliano Sánchez-Gallardo (Mark Tacher), un joven empresario mexicano que escapa de su país tras ser acusado de lavado de dinero. Ella lo acepta a pesar de no conocer su pasado y vive una apasionada historia de amor.

Esta es otra de las producciones más populares de la protagonista de “La reina del flow”. De hecho, después del estreno de la tercera temporada, algunos fanáticos piden que se realice una segunda temporada de “La hija del mariachi”.

Carolina Ramírez interpretó a Rosario Guerrero y Mark Tacher interpretó a Emiliano Sánchez-Gallardo en la telenovela colombiana "La hija del mariachi" (Mark Tacher(Foto: RCN)

2. La Pola

En esta serie histórica, Carolina Ramírez dio vida a Policarpa Salavarrieta, una de las figuras más importantes de la independencia de Colombia por preferir la muerte en lugar de la sumisión. Además de relatar sus hazañas políticas, “La Pola” también se centra en la vida amorosa del personaje principal. Emmanuel Esparza, Juliana Galvis, Manuel Navarro, Andoni Ferreño, Ana María Arango, Ana María Estupiñán y Pablo Espinosa también son parte del elenco.

3. De brutas, nada

Carolina Ramírez es parte del elenco principal de “De brutas, nada”, comedia dramática mexicana producida por Sony Pictures Television y creada por Isabella Santodomingo (“Los caballeros las prefieren brutas”). Tessa Ía, Christian Vázquez, Marimar Vega, José Pablo Minor, Carolina Ramírez, Oswaldo Zárate, Julián Román y Diana Bovio son parte del reparto.

Carolina Ramírez interpretó a Hannah Larrea, la mejor amiga de la protagonista de "De brutas, nada" interpretada por Tessa Ía (Foto: Amazon Prime Video)

4. Contra el tiempo

En “Contra el tiempo”, serie colombiana que aborda el tráfico ilegal de órganos, Carolina Ramírez interpreta a Andrea Laverde, una bella y talentosa artista plástica que es novia de Daniel (Sebastián Martínez). La producción de Fox Telecolombia para RCN Televisión fue dirigida por Diego Mejia y Monica Botero a partir del guion de Alberto “Albatros” González y Alejandro Torres Reyes.

5. En el barro

“En el barro” es una de las últimas series en las que participó Carolina Ramírez. Se trata de un drama carcelario argentino de Netflix que también cuenta con las actuaciones de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto y Ana Rujas. Al ser una serie derivada de “El marginal”, se ambienta en una cárcel para mujeres.

La actriz colombiana Carolina Ramírez interpretó a Yael Rubial en la serie argentina "En el barro". Ella soñaba con una vida mejor para su hija, pero fue atrapada en el aeropuerto con el cuerpo cargado de drogas (Foto: Netflix)

