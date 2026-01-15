CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de la Reina del Crimen de 1929, “El Misterio de las Siete Esferas”, “Agatha Christie: Las Siete Esferas” (“Agatha Christie’s Seven Dials” en su idioma original) es una miniserie de Netflix que se ambienta en Inglaterra. 1925 y sigue a la inquisitiva Lady Eileen ‘Bundle’ Brent (Mia McKenna-Bruce) mientras investiga la extraña muerte de su amigo y pretendiente Gerry Wade (Corey Mylchreest). Este caso de asesinato destapa una gran red de secretos que envuelve a varios miembros de la alta sociedad inglesa. ¿Quién está detrás de todo?

El drama de misterio dirigido por Chris Sweeney (“The Tourist”, “Back to Life”) a partir del guion de Chris Chibnall (“Doctor Who”, “Broadchurch”) empieza con una escena del asesinato Lord Caterham (Iain Glen), el padre de Bundle. Su muerte parece estar relacionada con el intento de robo del revolucionario invento del Dr. Cyril Matip (Nyasha Hatendi). Posteriormente, la historia se traslada a una fiesta en la propiedad de Lady Caterham (Helena Bonham Carter), que fue rentada a los Coote.

Durante la celebración, la protagonista de “Agatha Christie: Las Siete Esferas” baila y habla con Gerry, quien trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pactan una cita y él promete hacer una pregunta muy importante cuando la vuelva a ver. Sin embargo, eso no ocurre porque Wade muere durante la noche. Bundle descubre el cuerpo debido a la broma de Bill Eversleigh (Hughie O’Donnell) y Ronnie Devereux (Nabhaan Rizwan).

Lady Eileen ‘Bundle’ Brent (Mia McKenna-Bruce) le pide ayuda a Jimmy Thesiger (Edward Bluemel) para investigar la muerte de Gerry en la miniserie de misterio "Agatha Christie: Las Siete Esferas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

Para las autoridades, la evidencia sugiere muerte accidente o suicidio por una sobredosis de somnífero, pero Eileen está segura de qué hay algo más. A pesar de las advertencias de su madre y sus amigos, decide investigar hasta descubrir la verdad. Tras hablar con una de sus empleadas descubre que la botella le pertenecía a ella, fue conseguida por Lady Coote y alguien la robó para envenenar a Wade.

Cuando las autoridades cierran el caso, Bundle no se detiene y comparte sus sospechas con Ronnie, quien se compromete a utilizar su puesto en Asuntos Exteriores para averiguar más. Ronnie descubre algo fundamental, pero antes de que pueda contactar a su amiga, recibe un disparo mortal. Antes de morir, le advierte sobre “Las Siete Esferas” y menciona a Jimmy Thesiger (Edward Bluemel).

Eileen cree que Ronnie le pidió que buscara la ayuda de su amigo Jimmy, así que le cuenta todo lo que ha averiguado hasta el momento, lo que incluye una carta inconclusa de Gerry dirigida a su hermanastra Loraine Wade (Ella-Rae Smith) y en la que menciona la Siete Esferas. Al no saber a que se refiere, Bundle se dirige al club nocturno del mismo nombre junto con Bill. Tras seguir a un exempleado, descubre una sociedad secreta conformada por un grupo de individuos encapuchados con máscaras de reloj.

Bundle también confronta al superintendente Battle (Martin Freeman), quien no ha dejado de vigilarla. A pesar de las advertencias del detective de Scotland Yard, la intrépida joven continúa con su investigación y se reúne con Thesiger y Loraine para contarles que la misteriosa sociedad pretende robar una fórmula para metal reforzado, creada por el Dr. Cyril Matip.

El superintendente Battle (Martin Freeman) vigila a Bundle en la serie "Agatha Christie: Las siete esferas" ¿Qué secreto oculta? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

¿Quién asesinó a Gerry y Ronnie?

La protagonista de “Agatha Christie: Las Siete Esferas” consigue que George Lomax (Alex Macqueen), el jefe de Asuntos Exteriores, la invite a la cena para recibir al Dr. Cyril Matip y convencerlo de firmar un contrato para compartir su invento. Durante la velada, Bundle observa atentamente a los invitados para descubrir quién asesinó a Gerry y Ronnie. Junto a Jimmy y Bill hacen guardia en la puerta del inventor de Camerún con la finalidad de protegerlo y atrapar al culpable.

En un momento de la noche, Jimmy Thesiger es atacado y recibe un disparo. La herida no resulta mortal, pero la distracción permite que alguien se escabulla en la casa y robe el invento de Matip. A la mañana siguiente, se presenta el superintendente Battle para realizar la investigación pertinente.

Cuando la policía encuentra a Loraine cerca de la casa, ella asegura que solo quería ayudar a Bundle y Jimmy. No obstante, al menor descuido escapa con la fórmula de Matip. Eileen, Bill y Jimmy la siguen hasta la estación de trenes. Logran capturarla, pero en ese momento, Thesiger se revela como su cómplice y la ayuda a escapar.

Mientras Bill encierra a Loraine en el baño del tren, Bundle acorrala a Jimmy, quien admite que lo hizo por dinero y que su comprador lo está esperando en el primer vagón. Eileen se arma de valor para enfrentar al villano, pero solo se encuentra con su madre, quien hizo todo para conseguir dinero y mantener su status. Además, porque aún lamenta la muerte de su esposo y su primogénito. Battle aparece justo a tiempo y detiene a los culpables. (Loraine envenenó a Gerry y Jimmy le disparó a Ronnie).

¿Qué pasó con la sociedad de Las Siete Esferas?

Al final de la miniserie de Netflix basada en la novela de Agatha Christie se revela que Battle es parte de la sociedad secreta de Las Siete Esferas. Se trata del Número Siete. Pero este grupo no estaba detrás de los ataques, de hecho, intentaba proteger a Cyril Matip. Battle ha estado vigilando a Bundle porque desea que se una al grupo. Ella puede ocupar el lugar que dejó su padre en esa Sociedad.

Battle también advierte que se trata de algo peligroso, pero eso no detiene a Bundle, quien acepta ser parte de Las Siete Esferas y emprende una misión urgente. “Me siento emocionada por ella”, señaló McKenna-Bruce a Tudum. “Ahora es borrón y cuenta nueva”.

Lady Caterham (Helena Bonham Carter) quería apoderarse del invento del Dr. Cyril Matip para venderlo a quién ofreciera más en la miniserie "Agatha Christie: Las siete esferas" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

“Agatha Christie: Las Siete Esferas” está disponible en Netflix desde el 15 de enero de 2026, por lo tanto, para ver el nuevo drama de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

