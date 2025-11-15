“El K-Pop es mágico”, es así como Andrea Aguirre, una de las protagonizas del gran show “Cazadoras K-Pop”, define lo que para ella significa ser parte del fenómeno musical del momento y que este domingo 16 regresa con cuatro funciones en el teatro Canout de Miraflores.

“El K-pop mezcla disciplina artística, visuales potentes y un profundo sentido de comunidad que resuena muchísimo con nuestra cultura. Los peruanos somos intensos, expresivos, y cuando algo nos toca el corazón, lo abrazamos con una pasión única. Además, que inspira e impulsa a miles de jóvenes a soñar, bailar, crear y expresarse”, refiere Andrea sorprendida por el éxito que está teniendo el show.

Para este domingo, todos los fans podrán nuevamente vibrar con la energía, el talento y la puesta en escena que combina lo mejor del K-pop con una historia divertida, moderna y llena de ritmo, con voces en vivo y ahora la novedad, que se integra la banda de “Las Cazadoras”, que enriquecerá la puesta en escena.

Andrea, quien hace el papel de Remi, define a su personaje como profundamente noble y humana. “Adoro interpretarla, veo en ella cómo el miedo puede transformarse en empoderamiento cuando decides abrazar tu verdadera esencia. Ser auténtico, honesto y fiel a ti mismo es lo que finalmente te permite brillar con tu propia luz. Ella me recuerda que las personas correctas siempre se quedarán contigo cuando muestras quién eres de verdad. Eso es lo que Remi me enseña dentro de “Cazadoras K-pop”.

La artista agrega que siempre admiró muchísimo el nivel artístico, la energía y la disciplina del K-pop y cuando le llegó la propuesta se lanzó con mucha ilusión y ahora ha profundizado su conexión de una forma que no imaginaba. “Lo vivo desde adentro, y sin darme cuenta, sobre el escenario y frente al público, he podido experimentar una sensación muy cercana a la de una idol. Es mágico, es una realidad que agradezco muchísimo”.

Andrea Aguirre comparte escenario con Shania Lazo como Cloey y Kenny Pérez en el personaje de Mara. Las tres Cazadoras no solo deleitan al público con sus impresionantes coreografías y voces en vivo, sino que enfrentarán desafíos sobrenaturales, incluyendo un personaje intrigante que es mitad demonio.

El espectáculo no estaría completo sin la electrizante participación del elenco de los “Danger Boys”, quienes aportan su talento y carisma, elevando aún más la experiencia. “Las Cazadoras K pop” es un show lleno de luces brillantes, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología y los más sonados éxitos de K -pop en inglés y español.

“Para nosotros es un verdadero deleite poder mostrar este proyecto tan hermoso, creado con cariño, dedicación, muchísimo trabajo y un alto nivel profesional y ahora a un público internacional. Nos enfocamos en contar nuestra historia y presentar nuestro propio universo. Puedo decir que hemos revolucionado el formato al convertirlo en una obra de teatro musical en vivo y de manera bilingüe, para que todos puedan disfrutarla. Esa fusión es parte de lo que hace a Cazadoras tan especial”, puntualiza Andrea Aguirre muy emocionada.