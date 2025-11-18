En un contexto musical cada vez más digitalizado, el productor peruano José Lindley, con más de dos décadas de trayectoria y una de las voces más influyentes del sector, reflexiona sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación y producción sonora en el país. Para él, la tecnología está generando cambios profundos en la industria, pero nunca podrá sustituir la sensibilidad humana.

“La IA no va a reemplazar el alma del músico, pero sí está transformando el modo en que creamos, producimos y distribuimos música”, afirma Lindley, actual Administrador de Contenidos Musicales en Latina Televisión y miembro votante de los Latin Grammy. Además, tiene experiencia en proyectos para series y telenovelas como “Pobre novio”, “Pituca sin Lucas” y “Eres mi bien”.

“Suena en una serie, en un centro comercial, en redes sociales. Cada segundo tiene un valor, y entender cómo monetizarlo es parte del nuevo lenguaje musical”, señala.

Para Lindley, la IA ya está impulsando una “revolución silenciosa” en la industria peruana. Existen herramientas que asisten en la mezcla y masterización, algoritmos que anticipan tendencias sonoras y sistemas que optimizan estrategias de lanzamiento. Sin embargo, advierte que el mayor impacto será en la educación y formación de nuevos profesionales.

“El reto no es competir con la tecnología, sino aprender a trabajar con ella. Los músicos que entiendan de producción, derechos y distribución digital serán los nuevos líderes de la industria. No basta el talento; hay que conocer el negocio y adaptarse a su velocidad”, sostiene.

“Un músico en Cusco o Chiclayo puede producir una canción con calidad internacional desde su laptop. Lo importante es no perder la esencia humana. La emoción sigue siendo el centro de la música”, agregó.

Sobre José Lindley

Con más de 20 años de experiencia, José Lindley es productor, compositor y consultor musical. Ha trabajado para América Televisión y Latina Televisión desarrollando sellos y editoras dedicadas a la creación musical para contenidos audiovisuales. Es fundador de José Lindley Music Media y Lunazul Music, agencias especializadas en producción musical, asesoría legal y gestión de derechos. Además, es miembro votante de los Latin Grammy.