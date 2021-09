Conforme a los criterios de Saber más

El pedido era claro y puntual: crear una canción de dos minutos y medio de duración que resuma las historias de María Parado de Bellido, Túpac Amaru II, Mariano Melgar, José Olaya y Mateo Pumacahua; es decir, los ocho episodios de la serie “Los otros libertadores”. En el músico y productor musical José Lindley recayó la enorme responsabilidad. “No fue fácil, en ese momento lo único que tenía claro era que pese al contexto de lucha era conveniente utilizar la palabra amor”, destaca.

“Cuando iniciamos el proyecto, me dieron los guiones para saber exactamente de qué se trataba la serie, pues las escenas aún no habían sido grabadas, no habían imágenes. Y como sabía que iba a llegar a jóvenes y niños, evité hacer algo épico, que de repente no les atraiga”, asiente el productor musical.

Marzo de 2021. A un mes de las elecciones generales del Perú para elegir al presidente de la República, los aspirantes al sillón presidencial presentaban sus mejores y últimas cartas. “Ver a los candidatos luchar por el puesto que ahora tienen, verlos pensar solamente en ellos, en su propio beneficio, me dio el enfoque que necesitaba. A diferencia de los políticos, nuestros libertadores lucharon por conseguir nuestra libertad, por amor al prójimo, a los peruanos, a su familia, a sus hijos. No buscaban aparecer en un libro o en una película, tampoco lo hicieron por ego, plata o gloria”, destaca Lindley.

Músico y productor musical José Lindley, responsable de la creación de "Fue por tu amor, no por la gloria". (Foto: Instagram)

Con las primeras letras de la canción, surgió el título: “Fue por amor, no por la gloria”. La musicalización se realizó entre los meses de junio y julio, con la colaboración de músicos como Henry Ueunten, tecladista de la banda Amén, el productor musical Diego Campos Salazar, Fredy Gómez y Sergio Cuadra. “Comencé a llamar a alguna gente para tener un poco de respiración artificial. No hubo un creativo fijo, los temas y arreglos se hicieron en base a muchos creativos. Todos intervinieron. Le metimos varios ritmos, hay un golpe de cumbia, pero lo que más tiene es música latinoamericana, folclor y pop”, destaca.

José Lindley tenía claro que el tema principal de la serie que Latina estrenará este 26 de septiembre a las 7:00 p.m. debía ser “jalador”. Para ello creó un potente hook utilizando zampoña, quena y charango. Luego inició la búsqueda de las voces.

“Las entradas son importantes, si a la gente le gusta te va a escuchar, sino persígnate”, advierte el músico, antes de aclarar que eligió dos cantantes de salsa para interpretar su propuesta musical, porque considera que actualmente en el Perú ese género está de moda.

Kate Candela y Jean Pierre Puppi, intérpretes de "Fue por tu amor, no por la gloria", tema principal de "Los otros libertadores". (Foto: Enrique Vidal)

“No soy salsero, pero ahorita hay un boom de la salsa, así que comencé a indagar y me acordé de Kate Candela. Antes de la pandemia fui a un evento, ella estaba en el escenario cantando y empezó a tener problemas con su monitor, no se escuchaba. Sus músicos se quejaron, pero ella siguió hasta el final. Me encantó su actitud y eso era, precisamente, lo que estaba buscando: una actitud positiva. La ubiqué gracias a Víctor Sánchez, se grabó la canción, les encantó a todos; pero luego me pidieron incluir a un hombre”, recuerda Lindley.

“Yo represento a Josimar, pero ya es una estrella, así que busqué un rostro que no sea tan mediático, y encontré en Jean Pierre Puppi lo que buscaba. Además, necesitaba a alguien que llegue a las notas altas porque el tema había sido grabado por una mujer. Montamos las voces, ellos nunca grabaron juntos”, remarca.





Letra de “Fue por amor, no por la gloria”

Coro

Fue por amor, no por la gloria

que soñé una nueva historia

por amor no por la gloria

quise verte despertar

Fue por amor, no por la gloria

que te he llevado en mi memoria

por amor no por la gloria

siempre se puede hacer más.





Verso

(1) No decido lo que siento

nace desde muy adentro

yo te quiero de verdad

Cuando me mires desde lejos

quizas ni en tus recuerdos

me vuelvas a encontrar.





(2) Pero fui parte de tu historia

nos volveremos a abrazar

nunca lo hice por la gloria

fue por mi amor tu libertad.





VIDEO RECOMENDADO

Christian Esquivel habló con El Comercio sobre los retos al interpretar su papel de Túpac Amaru II en la serie “Los otros libertadores” de Latina. (Fuente: El Comercio)

TAMBIÉN PUEDES LEER