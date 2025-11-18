La cantante y compositora Atina presentó “Curita pal Cora”, su nuevo álbum, en un momento clave de su carrera, pues fue reconocida por Billboard como una de las artistas emergentes a seguir.

“‘Curita pal Cora’ es un refugio, una verdadera curita para el corazón”, explicó Atina, quien destacó que su álbum es un testimonio de su superación personal, con temas surgidos de una “travesía difícil y dolorosa”, que están pensadas para brindar un espacio seguro a quienes se identifiquen con su lírica.

“Me cansé de aparentar que todo estaba bien. Hablar de salud mental fue mi manera de liberarme y de decir ‘esto también soy yo’”, comentó, indicando que su propósito es mostrar una realidad compleja más allá de lo superficial.

La idea central del álbum reside en “Respiro”, una canción que la artista consideró la más significativa. “Fue la que me quitó la venda de los ojos, me permitió sanar y cerrar mis heridas al sincerarme, hacer las paces con el dolor, entenderlo y procesarlo”, explicó.

Para luego agregar: “Aprendí que el dolor también puede ser medicina. Que a veces hace falta tocar fondo para aprender a abrazarte y a valorarte de verdad”, indicando que espera que su música haga sentir a la audiencia “acompañada, abrazada y entendida”.