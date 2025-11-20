El dúo peruano de música electrónica Two Digital Boys lanzó su primer álbum, “Giramos”, un proyecto que marca un hito en la industria musical del país. Tras colaborar con artistas como Jhovan Tomasevich, Salim Vera y Daniel de Guevara, la agrupación presenta un disco producido íntegramente de forma digital y con el uso de cantantes artificiales, convirtiéndose en el primero de su tipo en el Perú.

Según explican los integrantes de Two Digital Boys, el uso de voces sintéticas les permitió alcanzar nuevas texturas y una precisión que potencia su propuesta. Sin embargo, recalcan que esta apuesta tecnológica no reemplaza la colaboración con intérpretes reales, sino que abre caminos para seguir experimentando con herramientas modernas sin perder la esencia humana de la música.

El álbum “Giramos”, disponible en todas las plataformas digitales, llega acompañado de debate debido a su calidad sonora y al uso de voces no humanas. En un contexto donde la inteligencia artificial está transformando la industria musical, el dúo se posiciona como uno de los pioneros en explorar nuevas posibilidades desde el Perú hacia una audiencia global.

Two Digital Boys lanza un álbum completamente digital junto a cantantes artificiales. (Foto: Instagram)

Con esta producción, Two Digital Boys se alinean con los artistas que han impulsado la tecnología aplicada a la música, demostrando que la innovación puede convivir con la tradición. Su trabajo refleja la búsqueda de nuevas formas de creación en un mercado peruano desafiante para el desarrollo de talentos emergentes y la producción discográfica.

Además del lanzamiento del álbum, el dúo estrenó un video oficial en YouTube inspirado en universos futuristas como “Odisea en el Espacio”, “Capitán Futuro” y “Alien”. La pieza audiovisual también fue creada con herramientas tecnológicas avanzadas, consolidando su apuesta por un enfoque completamente digital.

“Giramos” representa un paso decisivo para Two Digital Boys y un precedente para la música electrónica peruana. Su propuesta invita a pensar en el futuro de la creación artística y en cómo los recursos tecnológicos pueden expandir los límites del sonido y la producción.