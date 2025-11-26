El documental peruano “De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV” ha sido galardonado con el Premio Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Educación y Cultura.

La distinción, otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), se concretó durante la ceremonia oficial celebrada en el Marriott Miami Downtown – Brickell.

Así, dirigida por Horacio Vergara y producida por LOT Plus en Chiclayo, marca un hito al ser el primer documental originado de esa ciudad en recibir este reconocimiento.

El documental recorre la historia, espiritualidad y legado del Papa León XIV, resaltando su influencia en América Latina.

Filmado en Chiclayo, Lima, Roma y el Vaticano, ofrece una visión contemporánea del patrimonio cultural, la fe popular y la identidad regional.

“Este premio demuestra que las historias latinoamericanas tienen fuerza, alma y un mensaje universal capaz de trascender fronteras”, señaló Vergara, subrayando el potencial narrativo regional.

LOT Plus es una productora audiovisual con sede en Chiclayo, dedicada al desarrollo de contenidos documentales, cinematográficos, publicitarios y culturales.