La vida de Abel Cruz, el inventor peruano detrás del innovador sistema que convierte la niebla en agua, será llevada a la gran pantalla en una nueva película titulada “El Atrapanieblas”, misma que será dirigida por Daniel Rehder.

La cinta se encuentra en etapa de desarrollo y ya ha captado la atención en festivales de cine en Perú, Chile y México.

El proyecto ha sido premiado por su compromiso social y ambiental, ya que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en temas como el acceso al agua.

¿De qué trata el largometraje?

El largometraje es un drama biográfico que se basa en el libro de Abel Cruz y Jaime La Torre. La trama sigue la vida de Cruz desde su infancia en Cusco, su adultez en la Lima de los años 90, hasta el presente.

La película explora temas como la resiliencia, la migración y la lucha social, centrándose en la constante búsqueda de agua en entornos marcados por la escasez.

Rehder, conocido por sus películas 'Hotel Paraíso’ y 'No te mueras por mí’, ha expresado que la historia de Cruz lo impactó profundamente.

“Encontré en él una historia inspiradora y necesaria en un contexto actual donde se cree que no podemos generar cambio. Abel demuestra lo contrario: ha dedicado su vida a ayudar al prójimo y a transformar la neblina en agua, en vida” , señaló Rehder.

El invento de Abel Cruz, el atrapanieblas, es un sistema simple que puede recolectar entre 200 y 400 litros de agua al día y ha beneficiado a más de 60 000 familias en Perú

“El Atrapanieblas”: Un proyecto de impacto social

“El Atrapanieblas” es una coproducción entre Perú y Brasil, con la participación de Rehder Films y Faro Río Entertainment, y ha sido reconocido por su compromiso social y ambiental.

Recibió una distinción del ODS Lab de SANFIC en Chile, por su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en lo referente al acceso al agua y la sostenibilidad ambiental.

¿Qué es un atrapanieblas?

Por su parte, el invento de Abel Cruz, el atrapanieblas, es un sistema simple que puede recolectar entre 200 y 400 litros de agua al día y ha beneficiado a más de 60 000 familias en Perú.

“Me motiva compartir mi historia porque sé que muchas familias o personas podrán encontrar en ella una inspiración. No todo en la vida es dinero; la imaginación y el trabajo han marcado mi camino”, comentó Abel sobre llevar su historia al cine.