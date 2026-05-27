El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindará un ciclo de capacitaciones para los personeros de las agrupaciones políticas ante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se realizará el 7 de junio.

El organismo convoca a los representantes partidarios de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para este espacio de formación y vigilancia democrática.

La Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) lidera este ciclo denominado “Tu rol cuenta: personeros por la democracia”. Las sesiones virtuales brindarán información sobre la vigilancia de los comicios y el respeto de las garantías en las urnas. La instrucción permite la participación de la ciudadanía en general previa inscripción en la plataforma oficial de la institución.

Fechas y horarios del JNE para personeros en la segunda vuelta

El programa contempla cinco jornadas consecutivas del 1 al 5 de junio mediante la herramienta Zoom. Los especialistas inician las ponencias a las 18:00 horas para facilitar la asistencia de los delegados y ciudadanos, a excepción del jueves 4 de mayo que iniciará a las 17:00 horas. El organismo electoral habilita este horario con el fin de resolver dudas técnicas antes de la jornada dominical definitiva.

Ciclo de conferencias para personeros de segunda vuelta.

Las capacitaciones abordan la acreditación de delegados y la correcta instalación de las mesas de sufragio. Los ponentes explican los procedimientos para el escrutinio de votos, la resolución de impugnaciones y el recuento final. Estas herramientas técnicas fortalecen el control y la vigilancia ciudadana durante el acto electoral en todo el país.

Los personeros vigilan el cumplimiento de la normativa y firman las actas electorales en sus tres etapas: instalación, sufragio y conteo. También supervisan la integridad de las cédulas de votación y el estado de las cámaras secretas en los locales. El reglamento vigente prohíbe que estos representantes suplanten a los miembros de mesa o consulten el sentido del voto.

La entidad reafirma su compromiso con el desarrollo de procesos legítimos y confiables para la población peruana. Esta iniciativa forma parte de las acciones de fortalecimiento democrático impulsadas por la ESEG frente a la elección presidencial. La transparencia institucional asegura el respeto irrestricto de la voluntad ciudadana depositada en las urnas.