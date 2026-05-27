El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindará un ciclo de capacitaciones para los personeros de las agrupaciones políticas ante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se realizará el 7 de junio.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindará un ciclo de capacitaciones para los personeros de las agrupaciones políticas ante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se realizará el 7 de junio.
El organismo convoca a los representantes partidarios de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para este espacio de formación y vigilancia democrática.
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) lidera este ciclo denominado “Tu rol cuenta: personeros por la democracia”. Las sesiones virtuales brindarán información sobre la vigilancia de los comicios y el respeto de las garantías en las urnas. La instrucción permite la participación de la ciudadanía en general previa inscripción en la plataforma oficial de la institución.
Fechas y horarios del JNE para personeros en la segunda vuelta
El programa contempla cinco jornadas consecutivas del 1 al 5 de junio mediante la herramienta Zoom. Los especialistas inician las ponencias a las 18:00 horas para facilitar la asistencia de los delegados y ciudadanos, a excepción del jueves 4 de mayo que iniciará a las 17:00 horas. El organismo electoral habilita este horario con el fin de resolver dudas técnicas antes de la jornada dominical definitiva.
Las capacitaciones abordan la acreditación de delegados y la correcta instalación de las mesas de sufragio. Los ponentes explican los procedimientos para el escrutinio de votos, la resolución de impugnaciones y el recuento final. Estas herramientas técnicas fortalecen el control y la vigilancia ciudadana durante el acto electoral en todo el país.
Los personeros vigilan el cumplimiento de la normativa y firman las actas electorales en sus tres etapas: instalación, sufragio y conteo. También supervisan la integridad de las cédulas de votación y el estado de las cámaras secretas en los locales. El reglamento vigente prohíbe que estos representantes suplanten a los miembros de mesa o consulten el sentido del voto.
La entidad reafirma su compromiso con el desarrollo de procesos legítimos y confiables para la población peruana. Esta iniciativa forma parte de las acciones de fortalecimiento democrático impulsadas por la ESEG frente a la elección presidencial. La transparencia institucional asegura el respeto irrestricto de la voluntad ciudadana depositada en las urnas.