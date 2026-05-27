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JNE capacitará a personeros y representantes de partidos políticos entre el 1 y 5 de junio para la segunda vuelta. (Foto: Andina)
JNE capacitará a personeros y representantes de partidos políticos entre el 1 y 5 de junio para la segunda vuelta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindará un ciclo de capacitaciones para los personeros de las agrupaciones políticas ante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se realizará el 7 de junio.

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