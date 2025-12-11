Talento en el Perú no falta. Eso lo tiene muy claro Mallplaza, por lo que inició una convocatoria en distintas partes del país para encontrar a esos peruanos que destacan. Así nació Talento Mallplaza, con el propósito de acercar la industria musical a voces emergentes y ampliar las oportunidades para artistas amateurs. La convocatoria habilitó cabinas de grabación y castings gratuitos en Mallplaza Angamos, Bellavista y Comas en Lima, así como en Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo. La iniciativa congregó a más de 1.500 participantes, cifra que refleja el alcance nacional del certamen y la demanda por espacios de formación y visibilidad.

La presencia de Tony Succar, productor y ganador de múltiples Latin Grammy, reforzó la esencia del proyecto: brindar oportunidades reales para entrar al mundo profesional. El premio incluyó la producción del primer sencillo del ganador y la posibilidad de presentarlo en uno de los conciertos del artista. La dinámica de audiciones buscó crear un ambiente íntimo y honesto donde cada participante pudiera concentrarse en su voz, su intención y su identidad musical.

UN ESCENARIO PARA CRECER

Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza, destacó que esta primera edición buscó demostrar que los espacios públicos también pueden convertirse en plataformas culturales. “Talento Mallplaza es el espacio que ayuda a desarrollar la cultura y creatividad de nuestro país. Asimismo, nos invita a las personas a mostrar quiénes son, a visibilizar su talento para conectar sus sueños con oportunidades”. afirmó. Así, este concurso fue el inicio de una apuesta sostenida por brindar acompañamiento, visibilidad y herramientas profesionales a quienes no siempre encuentran canales accesibles.

La descentralización fue uno de los pilares de Talento Mallplaza. Al llevar cabinas y castings a distintas regiones, la iniciativa permitió que jóvenes y adultos alejados de la industria mostraran su talento. Con ello, el certamen no solo descubrió nuevas voces, sino que también fortaleció una red cultural que Mallplaza quiere seguir expandiendo en el tiempo.

HISTORIA DE TALENTO

La elección de Jolie Alexandra Messambo Sinti, de 20 años, confirmó el objetivo del concurso. Su camino hacia la música no venía de la formación profesional, sino de una búsqueda personal por expresar lo que siente. Jolie recuerda la audición como un momento clave donde encontró claridad y determinación. “Estar sola con los audífonos y el micrófono me permitió enfocarme en lo que quería transmitir”, señaló. La emoción fue inmediata cuando escuchó su nombre como ganadora, expresando su gratitud, alegría y la sensación de que un sueño tomaba forma.

Sobre la oportunidad de trabajar con Tony Succar, la joven artista lo definió como “un honor enorme”. La producción de su primer sencillo representa para ella una puerta directa al mundo profesional y un impulso para fortalecer su proyecto musical. La primera edición del evento concluye así con una ganadora que simboliza el propósito de la iniciativa de abrir caminos reales para quienes buscan oportunidades en la industria.

Talento Mallplaza fue un espacio que mezcló descubrimiento, formación y celebración del talento local. Quienes deseen conocer más sobre las próximas ediciones, las actividades culturales o los programas que Mallplaza impulsa en distintas regiones pueden visitar mallplaza.com/pe.

