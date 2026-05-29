Llega un momento en la carrera profesional en el que la experiencia ya no es suficiente. Muchos ejecutivos y profesionales altamente capacitados sienten que pueden aportar más, asumir mayores responsabilidades y crecer dentro de sus organizaciones, pero también entienden que el siguiente nivel exige nuevas habilidades.

Hoy, ya no basta con ejecutar bien el trabajo. Las empresas buscan líderes capaces de tomar decisiones estratégicas, dirigir equipos, impulsar la innovación y adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio.

En un mercado cada vez más competitivo, quienes logran destacar suelen ser aquellos que desarrollan una visión integral del negocio y fortalecen capacidades que van más allá de lo técnico: liderazgo, pensamiento estratégico, negociación, gestión del cambio y visión global.

El crecimiento profesional muchas veces comienza cuando una persona decide salir de su zona de experiencia y prepararse para asumir retos más grandes. Y es precisamente ahí donde programas como el MBA Ejecutivo de CENTRUM PUCP cobran relevancia para quienes buscan acelerar su desarrollo y prepararse para posiciones de mayor impacto dentro de sus organizaciones.

A diferencia de programas dirigidos a perfiles más generales, el MBA Ejecutivo está diseñado para profesionales con al menos cinco años de experiencia laboral que ya conocen los desafíos del entorno corporativo y buscan potenciar su perfil directivo. El aprendizaje no solo proviene de la teoría, sino también del intercambio constante de experiencias con otros ejecutivos de distintos sectores e industrias.

Ese networking se convierte en uno de los grandes diferenciales de este tipo de formación. Compartir aulas con líderes, gerentes y profesionales que enfrentan desafíos similares permite ampliar la perspectiva de negocio, fortalecer la capacidad de análisis y generar conexiones que muchas veces trascienden el ámbito académico.

El MBA Ejecutivo de CENTRUM PUCP tiene una duración de 21 meses y una modalidad ejecutiva mensual, diseñada para que los participantes puedan continuar con sus responsabilidades laborales mientras fortalecen sus competencias de liderazgo y gestión estratégica.

Formación con visión internacional

En un contexto donde las empresas operan cada vez más conectadas con mercados internacionales, la visión global se ha convertido en una habilidad indispensable para quienes aspiran a liderar organizaciones modernas.

Por ello, el MBA Ejecutivo de CENTRUM PUCP incorpora un doble stage internacional en París y Barcelona, donde los participantes obtienen certificaciones de IESEG School of Management (Francia) y EADA Business School (España).

Esta experiencia permite no solo sumar credenciales internacionales al perfil profesional, sino también comprender cómo se enfrentan los desafíos empresariales en mercados europeos, conocer metodologías de gestión global y construir una red de contactos que trasciende fronteras.

Entre las certificaciones internacionales que ofrece el programa destacan el Certificado en Transformación Digital e Innovación otorgado por IESEG School of Management y el Certificado Internacional en Coaching Ejecutivo otorgado por EADA Business School, además del grado académico de Maestro en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El respaldo institucional también marca la diferencia. CENTRUM PUCP cuenta con cuatro acreditaciones internacionales de excelencia y es reconocida como una de las escuelas de negocios más prestigiosas de América Latina, garantizando estándares educativos de nivel global y ampliando las oportunidades profesionales de sus egresados.

Hoy, las organizaciones no solo valoran la experiencia acumulada, sino también la capacidad de liderazgo, adaptación y visión estratégica de sus profesionales. En ese escenario, invertir en formación ejecutiva se ha convertido en una decisión orientada no solo al aprendizaje, sino también al crecimiento profesional y la proyección a largo plazo.

Porque avanzar en el mundo corporativo no siempre depende de cuánto tiempo se lleva trabajando, sino de qué tan preparado está un profesional para liderar el siguiente gran reto de su carrera.

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Las plazas son limitadas para cada promoción y el proceso de admisión evalúa el perfil ejecutivo y la experiencia profesional de cada candidato.