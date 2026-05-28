Hay contenidos que no solo vemos. Los hacemos parte de nuestra vida.Las películas que reúnen a toda la familia un domingo. Las series que comentas al día siguiente con amigos. Los dibujos animados con los que crecimos y que hoy siguen acompañando a nuevas generaciones.

Y lo mejor es que todo eso sigue contigo en Claro TV+.

Con Claro, la Fibra que te da MÁS, puedes seguir disfrutando de HBO, Warner Channel, TNT, Cartoon Network, Discovery Channel, CNN y muchos más, dentro de una experiencia de entretenimiento pensada para toda la familia, con internet de alta velocidad y televisión en un mismo lugar.

Porque cuando tienes Claro TV+, no solo tienes canales. Tienes MÁS contenido, MÁS comodidad y MÁS formas de disfrutar tu casa.

Tus favoritos de siempre, con la experiencia que merecen

Si eres fan de las maratones de Friends o The Big Bang Theory en Warner Channel, de las películas épicas de TNT, Space o Cinemax, como los HBO Originals THE LAST OF US y HOUSE OF THE DRAGON, en Claro TV+ siempre encontrarás algo para ver.

Y si en casa hay niños, la diversión continúa con Cartoon Network y Discovery Kids, con personajes e historias que siguen acompañando generaciones.

Además, para quienes quieren estar conectados con el mundo, Claro TV+ incluye CNN en Español y CNN Internacional.

Todo esto respaldado por la Fibra Óptica de Claro, diseñada para darte una experiencia más fluida, más estable y completa dentro de casa.

MÁS beneficios para disfrutar como quieras

Con Claro TV+, el entretenimiento se adapta a ti: Busca contenido fácilmente con el comando de voz.

Retrocede hasta 24 horas para volver a ver tus programas favoritos.

Accede a apps y plataformas desde un mismo lugar.

Encuentra películas de estreno para alquilar cuando quieras.

Navega fácilmente con guía mosaico y recomendaciones.

Porque en Claro queremos que pasar tiempo en casa sea una experiencia más simple, cómoda y entretenida.

HBO Max incluido en planes seleccionados

Además, con los planes Claro TV+ Superior Pro, accedes a HBO, lo cual te da acceso a la app HBO Max incluida en tu plan sin costo adicional, para que disfrutes aún más series, películas y estrenos exclusivos donde y cuando quieras.

Tus canales favoritos siguen en Claro TV+

Warner Channel, TNT, Space, HBO, Cinemax, TNT Series, Cartoon Network, Discovery Kids, Discovery Channel, CNN en Español, CNN Internacional, TNT Novelas, Golf Channel y mucho más.

La evolución del entretenimiento en casa continúa con Claro.

Disfruta MÁS de lo que te gusta con la Fibra que te da MÁS y vive una experiencia completa de internet y TV para toda tu familia con Claro TV+.

Contrata hoy tu plan de Fibra Óptica Claro con Claro TV+ aquí.

Planes disponibles para clientes DNI y RUC 10, sujetos a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Requiere TV con conexión HDMI. La programación y grilla de canales pueden variar sin previo aviso. Consulta restricciones, cobertura y canales incluidos según plan en claro.pe/clarotv

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