Hay viajes que se recuerdan para siempre. Y para miles de hinchas, el 2026 será la oportunidad perfecta para vivir en persona la máxima fiesta del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Pero más allá de los estadios y los partidos, hay algo que hoy también forma parte de la experiencia: poder compartirlo todo en tiempo real.

Desde subir una foto celebrando un gol hasta enviar tu ubicación, pedir un taxi o hacer una videollamada después del partido, tener conexión durante el viaje se vuelve indispensable. Un buen plan es estar conectado. Por eso, los usuarios de planes Max Ilimitado desde S/69.90 de Claro cuentan con cobertura internacional incluida, para usar parte de sus gigas, minutos y mensajes en los países anfitriones del torneo.

Comparte la emoción sin preocuparte por la conexión

Uno de los mayores problemas cuando viajamos es depender del Wi-Fi o buscar un chip apenas aterrizamos. Con Claro, puedes seguir usando tu línea desde el primer momento, sin cambiar de número y sin complicaciones.

Eso significa poder comunicarte apenas llegas, revisar rutas, coordinar encuentros o subir historias desde cualquier ciudad sede.

Además, Claro incluye WhatsApp Viajero ilimitado, ideal para enviar mensajes, fotos, audios y comentar cada partido con amigos y familiares durante todo el viaje.

Porque hoy la emoción no solo se vive en la cancha, también se comparte al instante.

Más tranquilidad para disfrutar el viaje

Viajar conectado también te ayuda a moverte con más seguridad y tranquilidad. Tener internet disponible puede hacer más fácil resolver imprevistos, consultar mapas, revisar reservas o mantener contacto constante con tu familia.

Y si necesitas más capacidad para seguir navegando, puedes activar un Pasaporte Claro desde Mi Claro App y continuar conectado durante todo tu recorrido.

Vive el fútbol, no la preocupación por quedarte sin conexión. Porque cuando viajas conectado, disfrutas más la experiencia.

Que el miedo a quedarte sin internet no te haga perderte ni un solo momento de la emoción del fútbol. Mantente conectado con tu familia y vive cada jugada con la tranquilidad de seguir comunicado durante tu viaje. Viajar conectado, ¡es un buen plan!

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