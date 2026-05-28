En un evento exclusivo realizado en Ronex Park en Pachacamac y dirigido a clientes, medios especializados e influencers, Audi presentó en el Perú la nueva generación del Audi Q5 y del Audi Q5 Sportback, dos de los modelos más importantes de su portafolio global y los vehículos con mayor retención de clientes de la marca en el mercado local.

En un domo convertido en un exclusivo lounge, representantes de la marca exhibieron todas las novedades de esta nueva generación de vehículos en cuanto a diseño exterior, tecnología de conectividad, asistentes de seguridad y motorizaciones. Luego vino el momento más esperado por los clientes de Audi: las pruebas de manejo en circuitos especialmente preparados para experimentar las nuevas capacidades dinámicas de ambos SUVs de alta gama.

El recorrido diseñado por Audi demostró que esta nueva generación de sus emblemáticos SUVs se luce tanto sobre las pistas como en los terrenos más desafiantes. Acompañados por pilotos expertos, los clientes de la familia Audi comprobaron la seguridad, estabilidad, control y capacidad del vehículo.

“Hoy día no solo presentamos un nuevo modelo: hoy día evidenciamos la filosofía de la marca de crear la movilidad premium del futuro. Una movilidad que hoy es más eficiente, más inteligente y más conectada”, señaló Alexandra Bonnemaison, gerente de Marca de Audi Perú.

Los nuevos Audi Q5 y Audi Q5 Sportback representan el relevo generacional de dos modelos clave para la marca. Aunque estos SUVs han tenido actualizaciones a lo largo de los años, incluido un facelift en 2021, esta nueva edición marca un cambio estructural importante respecto a la generación presentada en 2016.

Innovaciones en tecnología y seguridad

Los nuevos Audi Q5 y Audi Q5 Sportback llegan en versiones con tracción 4x2, un pedido recurrente en la clientela nacional, y la tracción quattro ultra (4x4), pensada para optimizar el agarre y la estabilidad cuando más se necesita, elevando la seguridad y el control en superficies mixtas y escenarios de baja adherencia.

También incorporan tecnología Mild Hybrid Plus, un módulo de tracción paralelo a la caja de cambios que provee tracción eléctrica en distintas fases de la conducción y compensa cargas perdidas por el motor de combustión. “Lo importante para Audi es que la experiencia de conducción de cada uno de nuestros modelos sea única”, indicó Bonnemaison.

En seguridad, ambos SUVs incorporan tecnologías como Front Emergency Brake Assist, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento con detección de tráfico transversal y un monitor de fatiga y atención que detecta si el conductor está distraído o si no está plenamente consciente.

El interior mantiene además la filosofía de diseño sobrio que caracteriza a la marca. “Audi entiende el lujo como un lujo sin excesos. Es un lujo sobrio, elegante”, afirmó la ejecutiva. En cuanto al rediseño exterior, se refuerza la identidad de ambos modelos con nuevo single frame frontal más ancho y elevado, ganando robustez. Las líneas laterales reducen elementos visuales para lograr una silueta más limpia y escultural, y en la parte posterior destacan la franja luminosa horizontal y los escapes funcionales integrados.

El SUV con mayor fidelidad de clientes

Para Audi, la familia Q5 no solo es un vehículo estratégico por volumen de ventas, sino también por fidelidad. Según explicó Bonnemaison, es la línea donde más clientes permanecen dentro de la marca. “Hay clientes que simplemente renuevan y vuelven a renovar con Q5 y Q5 Sportback. De hecho, llegó y se agotó rápidamente, y seguimos teniendo listas de espera”, comentó.

La ejecutiva atribuye ese éxito a la capacidad de ambos modelos de combinar atributos tradicionalmente separados: “El Audi Q5 y el Audi Q5 Sportback han sabido combinar muy bien todas las características y ventajas de un SUV, pero con el confort y sofisticación de un sedán, para llevarlo a un uso cotidiano de una manera más sport”.

En el Perú, donde los SUV representan cerca del 80% de las ventas de vehículos ligeros de lujo, la familia Q5 tiene un peso especialmente relevante. Solo esta línea representa el 33% de las ventas de Audi en el país y cerca del 6% del mercado premium total. Con esta nueva generación de los Audi Q5 y Audi Q5 Sportback, Audi buscan reforzar su posición en el segmento premium peruano y cumplir una meta ambiciosa: crecer 20% este año frente al 2025.

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