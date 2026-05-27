La posibilidad de ser parte de una maestría en Europa estuvo tradicionalmente condicionada por altos costos y la necesidad de trasladarse. Sin embargo, este escenario comienza a transformarse con nuevas iniciativas que buscan brindar mayores oportunidades para el acceso a la educación internacional. En este contexto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) lanzó una convocatoria de becas dirigida a profesionales de América Latina, orientada a facilitar estudios de posgrado sin interrumpir la vida laboral ni requerir movilidad internacional.

El modelo educativo propuesto se basa en una modalidad completamente online, diseñada para quienes combinan estudio y trabajo. La estructura elimina horarios rígidos y promueve una metodología centrada en proyectos reales, con acompañamiento docente constante. De esta manera, los estudiantes pueden adaptar su proceso formativo a sus propias necesidades, manteniendo el equilibrio con sus responsabilidades profesionales.

Con más de 30 años de trayectoria, la institución ha consolidado una comunidad académica global con presencia en más de 140 países. Este alcance se complementa con una fuerte conexión entre la formación, la investigación aplicada y el entorno profesional, lo que permite responder de manera más efectiva a las demandas actuales del mercado laboral.

Entre las principales iniciativas destacan las 150 becas destinadas a América Latina y el Caribe, que cubren aproximadamente el 45 % del costo de la matrícula en maestrías oficiales europeas. Estas ayudas permiten acceder a programas en áreas como tecnología, educación, salud, empresa y marketing digital, con títulos reconocidos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y con posibilidad de validación en distintos países de la región.

Así mismo, la universidad en conjunto con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) realiza una convocatoria dirigida a profesionales vinculados al sector público. El objetivo es fortalecer perfiles capaces de liderar procesos de transformación digital, innovación pública y gestión estratégica, competencias cada vez más relevantes en el contexto regional.

El proceso se realiza de forma online e incluye evaluación académica y presentación de documentación, como expediente, titulación y carta de motivación. (Foto: UOC)

Uno de los diferenciales de la universidad radica en la integración con centros de investigación como el Internet Interdisciplinary Institute y el eHealth Center, donde se desarrollan contenidos vinculados a inteligencia artificial, salud digital y transformación social. Estos avances se trasladan directamente al aula, asegurando una formación alineada con problemáticas reales y actuales.

¿Quién puede postular?

Las distintas convocatorias comparten una base común:

Contar con un título universitario.

Residir en América Latina o el Caribe (o cumplir condiciones específicas según la convocatoria).

Ser admitido en un programa de maestría oficial.

El proceso se realiza de forma online e incluye evaluación académica y presentación de documentación, como expediente, titulación y carta de motivación.

En un contexto en el que la formación continua se consolida como un requisito para la evolución profesional, este tipo de iniciativas configura una alternativa concreta para acceder a educación internacional de calidad. La combinación de modalidad flexible, reconocimiento europeo y apoyo económico posiciona estas becas como una herramienta relevante para quienes buscan avanzar sin interrumpir su desarrollo laboral.

Publirreportaje