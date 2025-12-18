En un entorno profesional que evoluciona de manera constante, ir al ritmo de estos cambios se ha vuelto una necesidad para mantenerse vigente en el mercado laboral. Prueba de ello es que un estudio realizado por la consultora Ipsos, “Intereses y expectativas de ejecutivos respecto a estudios de posgrado”, reveló que el 70 % planea cursar un programa, siendo la maestría la opción más considerada. Sin embargo, una de las principales trabas para acceder a ella es la económica.

En ese sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), comprometida con una educación accesible y con el apoyo a profesionales de América Latina y el Caribe, abrió una convocatoria de 150 becas parciales para que puedan continuar su formación mediante una maestría oficial europea en modalidad virtual y obtener un título reconocido a nivel internacional, susceptible de reconocimiento por los Ministerios de Educación, que respalde sus conocimientos.

A través de esta beca, la institución educativa cubrirá el 45% del importe total de la matrícula de programas con altos estándares de calidad académica. Entre ellos, más de 30 másteres universitarios en áreas como Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciudad y Urbanismo, Comunicación e Información, Derecho y Ciencias Políticas, Economía y Empresa, además de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones, y Diseño, Creación y Multimedia.

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 140 países, la UOC es considerada una de las instituciones líderes en educación superior en línea de Europa.



Educación de calidad

Además de ser pionera en educación digital, la UOC combina su misión pública con una sólida apuesta por la innovación educativa y el desarrollo de conocimiento que impacta directamente en la sociedad. Cuenta con una actividad investigadora sólida, articulada con centros como el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC), especializados en inteligencia artificial, salud digital, transformación social, ciencia de datos, ética tecnológica y ciudades inteligentes, lo que avala la calidad de su enseñanza y consolida su ventaja frente a otras universidades virtuales.

Para postular a las becas, los profesionales de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deben contar con un título universitario y ser admitidos en el programa para el cual se haya solicitado este beneficio.

No dejes pasar esta oportunidad y da el siguiente paso en tu desarrollo profesional. Postula a las becas de la UOC, tienes hasta el 12 de enero. Inscríbete aquí.

