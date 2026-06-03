Hoy viajar ya no significa solo elegir un destino. La tranquilidad de tener todo resuelto, desde la gastronomía hasta el entretenimiento, se ha convertido en un factor clave al planificar unas vacaciones. Además, el turismo de alta gama continúa creciendo en América Latina, y el Perú empieza a posicionarse como un mercado con gran potencial dentro de esta tendencia.

En línea con este escenario, Club Med anunció su llegada oficial al país con el lanzamiento de su nueva plataforma digital local, una iniciativa que busca acercar su concepto de vacaciones todo incluido al público peruano y fortalecer su presencia en la región.

A partir de ahora, los viajeros podrán acceder directamente al portafolio internacional de resorts de la marca a través de un sitio adaptado al mercado, facilitando el proceso de reserva y acercando la experiencia Club Med a nuevos públicos.

Una apuesta por el viajero peruano

La decisión responde al creciente interés de los viajeros peruanos por experiencias internacionales centradas en la comodidad, el servicio y la planificación anticipada. En este contexto, el modelo all inclusive ha ganado protagonismo al simplificar cada etapa del viaje.

Más allá del alojamiento, este formato integra gastronomía, bebidas, actividades deportivas, entretenimiento y espacios de bienestar dentro de una sola reserva. El resultado es una experiencia que permite disfrutar del destino sin preocuparse por gastos adicionales o imprevistos de último momento.

Para familias, esto significa vacaciones sin estrés y con actividades diseñadas para todas las edades. Para parejas, representa la posibilidad de desconectarse, relajarse o explorar nuevas experiencias deportivas y culturales en un mismo lugar.

El origen del concepto todo incluido

Mucho antes de que el formato se popularizara en la industria turística, Club Med ya había desarrollado una propuesta basada en integrar distintos servicios dentro de una experiencia completa. Fundada en 1950, la compañía es considerada pionera del concepto de “todo incluido” moderno, un modelo que luego sería adoptado por numerosas cadenas hoteleras alrededor del mundo.

Con el paso de los años, esta visión evolucionó hacia una propuesta de hospitalidad premium que combina descanso, deporte, entretenimiento y gastronomía en destinos pensados para distintos estilos de viaje.

Destinos para distintos estilos de viaje

Actualmente, la marca cuenta con resorts en algunos de los destinos turísticos más demandados del mundo. Desde playas en el Caribe y Brasil hasta experiencias de ski en los Alpes, la oferta se adapta a diferentes temporadas del año y preferencias de viaje.

A ello se suman destinos en Europa, África, Asia y el Océano Índico, incluyendo lugares como Maldivas o Indonesia, donde el enfoque combina paisajes únicos, actividades recreativas y servicio integral.

Perú dentro de la expansión regional

La llegada oficial al Perú marca un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento regional de la compañía. Si bien la marca ya mantenía presencia en el país a través de agencias de viaje y operadores turísticos, el lanzamiento de su sitio web peruano abre una nueva etapa orientada a fortalecer el canal directo y ampliar el alcance entre nuevos viajeros.

Además, la empresa adelantó que participará en eventos y acciones digitales dirigidas al público peruano, reforzando su posicionamiento dentro del segmento de viajes de lujo.

De esta manera, el modelo todo incluido continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas para quienes buscan viajar con mayor comodidad y sin preocupaciones.

Para conocer más sobre sus destinos y opciones de viaje, puedes visitar club-med.pe.

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