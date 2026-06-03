Salir de casa al amanecer, cruzar la ciudad para trabajar o estudiar y regresar varias horas después es parte de la rutina diaria de más de 600 mil personas que utilizan la Línea 1 del Metro de Lima. Pensando en ellos, Rexona presentó su nuevo tren Rexona Clinical, que lleva a lo largo de once distritos su mensaje de hasta tres veces más protección que un antitranspirante regular.

La novedosa intervención de la marca líder mundial en antitranspirantes incluye un tren completamente brandeado y una tarjeta temática de Rexona Clinical, como parte de una campaña que busca conectar con las largas e intensas jornadas que viven diariamente miles de limeños en la ciudad.

“Elegimos la Línea 1 del Metro de Lima porque es aquí donde realmente se pone a prueba el producto y demostramos su superioridad. Cuando uno habla de Rexona, la gente sabe que no te abandona”, comentó Lizzette Vilca, In-Market Marketing Manager Perú de Unilever.

Pese a tratarse de una línea con tecnología diferenciada y eficacia prolongada contra el sudor y el mal olor, Rexona Clinical apuesta por mantener un precio accesible. “Tenemos la gran tarea de seguir trayendo líneas premium, con tecnologías superiores, y eso es justamente lo que hacemos con este lanzamiento: ofrecer un producto que brinda mucha más protección que un antitranspirante regular, pero a un precio accesible”, explicó Luiz Bergamini, General Manager de Unilever Perú.

El nuevo tren Rexona Clinical forma parte de una estrategia integral que incluye activaciones en puntos de venta y presencia en medios masivos, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la nueva línea Clinical.

Rexona forma parte de Unilever, compañía líder mundial en venta de desodorantes y antitranspirantes. La línea Rexona Clinical incorpora tecnología especializada y una fórmula patentada desarrollada para brindar protección prolongada contra el sudor y el mal olor. Diseñada para acompañar rutinas intensas y largas jornadas, esta línea ofrece hasta 96 horas de protección, combinando eficacia y desempeño en el cuidado personal diario.

Ver modo de uso y precauciones en el empaque. NSOC01513-23EC, NSOC38572-10CO, NSOC32436-09CO, NSOC38058-18PE, NSOC38082-18PE. Pruebas de eficacia: Los resultados pueden variar según las condiciones de sudoración de cada persona. 3x más protección: Vs. Un antitranspirante básico. Superioridad: De Rexona.

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