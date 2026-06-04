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El próximo evento de Powerball, una de las loterías más grandes y emocionantes del mundo, se celebrará este sábado 6 de junio con un premio espectacular de $212 millones de dólares, más de 721 millones de soles. Gracias a TheLotter, ahora puedes unirte fácilmente a esta carrera por el gran premio ¡desde la comodidad de tu hogar!
El próximo evento de Powerball, una de las loterías más grandes y emocionantes del mundo, se celebrará este sábado 6 de junio con un premio espectacular de $212 millones de dólares, más de 721 millones de soles. Gracias a TheLotter, ahora puedes unirte fácilmente a esta carrera por el gran premio ¡desde la comodidad de tu hogar!
Con más de 20 años de experiencia, TheLotter ha pagado más de 130 millones de dólares a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, México, Uruguay y, por supuesto, Perú. TheLotter garantizando una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas participar en las mejores loterías internacionales con total confianza.
Muchos peruanos s ya han asegurado su participación, emocionados por la posibilidad de cambiar sus vidas para siempre. Alguien siempre gana… ¡y podrías ser tú!
Participa por los US$ 212 millones con boletos oficiales en 3 pasos
Elige cinco números principales y un número adicional.
Presiona el botón JUGAR en la parte inferior de la pantalla, ¡y listo!
¿Cómo funciona TheLotter?
TheLotter compra los boletos oficiales en tu nombre y te envía una copia escaneada a tu cuenta personal. Cuando ganes, el premio es tuyo al completo, ¡100% sin comisiones!
Además, todos los premios se notifican por correo electrónico o SMS. Si te llevaste todo el pozo o uno de los grandes premios, TheLotter te ayudará a que reclames el premio personalmente y pagará tu viaje y todos los gastos a Estados Unidos. Si ganastepremios menores a 600 dólares, te transferirán todo el dinero directa y automáticamente a tu cuenta personal.
¿Quién es TheLotter?
Con licencia en la Unión Europea y operaciones en 20 países, TheLotter es el servicio de lotería en línea líder en el mundo y la única opción para comprar legalmente boletos oficiales para las mejores loterías del mundo desde Perú.
No te quedes fuera
Este sábado, 6 de junio, Powerball te ofrece la oportunidad de ganar $212 millones de dólares. Solo necesitas tener 18 años, un celular y una tarjeta de crédito para participar. ¡La suerte te espera!
Lotto Direct Limited opera el TheLotter.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+ de . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/