Resumen

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Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Mallplaza de fortalecer su propuesta comercial y consolidar su presencia en el mercado peruano. Foto: GEC.
Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Mallplaza de fortalecer su propuesta comercial y consolidar su presencia en el mercado peruano. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mallplaza anunció el nombramiento de Rafael Jaramillo como nuevo gerente de División Perú, sucediendo en el cargo a Cristian Somarriva, quien asume un nuevo rol como gerente corporativo de Integración y Nuevos Mercados en la matriz en Chile.

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