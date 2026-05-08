Mallplaza anunció el nombramiento de Rafael Jaramillo como nuevo gerente de División Perú, sucediendo en el cargo a Cristian Somarriva, quien asume un nuevo rol como gerente corporativo de Integración y Nuevos Mercados en la matriz en Chile.

Jaramillo es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos por la Universidad de los Andes. Posee una trayectoria de más de dos décadas en gestión, desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios y comerciales.

Se incorporó a Mallplaza Colombia en 2018 como director de Desarrollo, participando en proyectos de expansión relevantes para el crecimiento de la compañía. En 2020, asumió la gerencia comercial, liderando la renovación de la propuesta comercial de Mallplaza NQS y la apertura de Mallplaza Cali. Desde el 2025 se desempeñó como gerente de División Colombia, cargo que ahora asumirá para la División Perú.

PUEDES VER: Los precios de los alimentos subieron de nuevo en abril por la guerra en Oriente Medio

En su nuevo rol, tendrá a su cargo la operación y el desarrollo del portafolio en Perú, en un contexto de crecimiento para la organización, que incluye la transformación y ampliación de activos clave, la incorporación de nuevos formatos como outlets premium y la expansión de su superficie arrendable en el país.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Mallplaza de fortalecer su propuesta comercial y consolidar su presencia en el mercado peruano.