Hoy la edificación de diversos establecimientos sobre territorio peruano, termina reflejando el desarrollo, la creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que sobresale también a partir de la semejanza con diseños ya existentes, por ejemplo. En relación precisamente a la construcción de centros comerciales puntuales, y a nivel nacional, te presentamos el listado que integran los malls y hasta strip center cuya apertura de tiendas en 2026 buscará marcar la consolidación del sector retail.

EL LISTADO INTEGRADO POR LOS CENTROS COMERCIALES QUE SE INAUGURARÁN EN PERÚ DURANTE EL 2026

Tal y como lo precisa la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el año 2025 resultó siendo clave para el desarrollo y la consolidación del sector de centros comerciales a nivel nacional, y un año después continuaría fortaleciéndose gracias a la inauguración de atractivos malls.

Hoy emblemáticos distritos y también regiones del país, se alistan para albergar a establecimientos cuya oferta integra comercio, entretenimiento y servicios, y de cara al presente año, hasta mediante formatos outlet ofreciendo experiencia de compra diferenciada.

A continuación, y gracias a recuento realizado por parte de Perú Retail, te compartimos los nombres de los centros comerciales que figuran proyectados para inaugurarse durante los primeros meses de 2026:

LOMAS PLAZA (Rímac, Lima)

LAS VEGAS PLAZA (Puente Piedra, Lima)

PLAZA CENTER MOCHICA (Trujillo)

MALLPLAZA PREMIUM OUTLETS (Atocongo, Lima)

CENCO MALL (San Juan de Lurigancho (SJL), Lima)

Con respecto a inauguraciones de centros comerciales que llaman la atención, y pasarían a producirse durante el 2026, te contamos que el distrito rimense contará con un Lomas Plaza cuyos atributos radican en no solo su estratégica ubicación, sino también el posicionamiento de novedoso ‘strip mall’.

AQUÍ SE CONSTRUYE LO QUE SE CONVERTIRÁ EN EL MALLPLAZA PREMIUM OUTLETS DE ATOCONGO

Indicadores financieros que miden el beneficio operativo bruto de una empresa, y antes de deducir los intereses e impuestos, hoy son dados a conocer por parte de Mallplaza, la cadena de centros comerciales que mediante comunicado oficial, también anuncia la venidera inauguración de formato Premium Outlets que busca marcar “un nuevo hito en la evolución de su modelo de negocio”.

Según los datos e información compartida oficialmente, dicha empresa ha alcanzado cifras históricas con un alza de 42,2% en EBITDA, y una vez finalizado el tercer trimestre de 2025 que evidencia crecimiento a nivel corporativo, y termina por contemplar inversiones ascendentes a los 570 millones de dólares.

Con respecto a la marca Mallplaza Premium Outlets presentada de manera formal a inicios de noviembre 2025, te contamos que el nuevo formato de centro comercial abriría sus puertas en febrero del venidero año, y estará ubicado en el mismo lugar donde operaba el Open Plaza de Atocongo.

“Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio”, remarca la propia compañía de origen chileno mediante comunicado donde además refiere que hacia el tercer trimestre de 2025, la sucursal peruana ha continuado “profundizando la transformación de sus centros urbanos hacia un modelo centrado en la experiencia”.

ESTE ES EL NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE CENCOSUD ABRIRÁ EN SJL

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en SJL, el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, dicho distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Un nuevo Cenco Mall pasará a inaugurarse en San Juan de Lurigancho, y sobre el terreno donde funcionaba el conocido Metro La Hacienda. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por parte de la ACCEP, la inversión para llevarse a cabo asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles bajo una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.

EL LOMAS PLAZA QUE SE INAUGURARÁ COMO EL PRIMER CENTRO COMERCIAL DEL RÍMAC

A lo largo del 2025 han venido publicándose noticias entorno a la edificación de modernos centros comerciales e ideales para el sano entretenimiento de las familias peruanas, siendo en esta oportunidad emblemático distrito limeño, aquel que protagoniza artículos referentes a la planteada inauguración de su primer ‘strip mall’ ubicado en el antiguo polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio.

En efecto, estamos refiriéndonos al Rímac cuya gestión hoy está a cargo de Néstor De La Rosa, y actualmente como histórica demarcación capitalina se alista a ser el centro de atracción de grandes y chicos gracias al desarrollo de establecimiento puesto en marcha por la millonaria inversión que realiza Besco.

Según lo precisa Mauricio Caballero como gerente general de dicha inmobiliaria, el nuevo centro comercial del Rímac se llamará Lomas Plaza, y desde su apertura prevista para el segundo trimestre de 2026, la tienda ancla del ‘strip mall’ sería el reconocido supermercado Metro (Cencosud) de 2.000 m².

La principal novedad de este nuevo establecimiento capitalino que busca transformar urbanamente al distrito liderado por Néstor De La Rosa, es que formará parte de una urbanización de 6 mil viviendas aproximadas, y cuyo proyecto residencial plantea consolidar ingreso de Besco al sector retail.

De manera oficial, la primera piedra para la construcción del moderno Lomas Plaza situado en el Rímac, se terminó colocando el 12 de noviembre de 2024, y desde entonces la expectativa crece entre los vecinos del emblemático distrito que gracias a S/80 millones de inversión privada, contará desde el 2026 con su primer centro comercial hecho realidad e inaugurado.