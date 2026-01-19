Hoy la edificación de diversos establecimientos en Perú refleja el desarrollo, creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que sobresale también a partir de la semejanza con diseños ya existentes, por ejemplo. En ese sentido, y considerando sostenida estrategia de expansión que acelera construcción de centros comerciales, hoy resulta llamativa la venidera inauguración de hasta strip centers y formatos outlet cuya ubicación no solo se limita a Lima, y de cara al 2026, responde a una creciente demanda por espacios de consumo masivo.

ESTOS SON LOS CENTROS COMERCIALES QUE SE INAUGURARÁN EN PERÚ DURANTE EL 2026

Tal y como lo precisa la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el año 2025 resultó siendo clave para el desarrollo y la consolidación del sector de centros comerciales a nivel nacional, y un año después continuaría fortaleciéndose gracias a la inauguración de atractivos malls.

Hoy emblemáticos distritos y también regiones del país, se alistan para albergar a establecimientos cuya oferta integra comercio, entretenimiento y servicios, y de cara al presente año, hasta mediante formatos outlet ofreciendo experiencia de compra diferenciada.

A continuación, y gracias a recuento realizado por parte de Perú Retail, te compartimos los nombres de los centros comerciales que figuran proyectados para inaugurarse durante los primeros meses de 2026:

LOMAS PLAZA (Rímac, Lima)

LAS VEGAS PLAZA (Puente Piedra, Lima)

PLAZA CENTER MOCHICA (Trujillo)

OUTLET MALLPLAZA (Atocongo, Lima)

CENCO MALL (San Juan de Lurigancho, Lima)

Con respecto a inauguraciones de centros comerciales que llaman la atención, y pasarían a producirse durante el 2026, te contamos que el distrito rimense contará con un Lomas Plaza cuyos atributos radican en no solo su estratégica ubicación, sino también el posicionamiento de novedoso ‘strip mall’.

ASÍ ES EL LOMAS PLAZA QUE SE INAUGURARÁ EN DISTRITO DEL RÍMAC DURANTE EL 2026

A lo largo del 2025 han venido publicándose noticias entorno a la edificación de modernos centros comerciales e ideales para el sano entretenimiento de las familias peruanas, siendo en esta oportunidad emblemático distrito limeño, aquel que protagoniza artículos referentes a la planteada inauguración de su primer ‘strip mall’ ubicado en el antiguo polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio.

En efecto, estamos refiriéndonos al Rímac cuya gestión hoy está a cargo de Néstor De La Rosa, y actualmente como histórica demarcación capitalina se alista a ser el centro de atracción de grandes y chicos gracias al desarrollo de establecimiento puesto en marcha por la millonaria inversión que realiza Besco.

Según lo precisa Mauricio Caballero como gerente general de dicha inmobiliaria, el nuevo centro comercial del Rímac se llamará Lomas Plaza, y desde su apertura prevista para el segundo trimestre de 2026, la tienda ancla del ‘strip mall’ sería el reconocido supermercado Metro (Cencosud) de 2.000 m².

La principal novedad de este nuevo establecimiento capitalino que busca transformar urbanamente al distrito liderado por Néstor De La Rosa, es que formará parte de una urbanización de 6 mil viviendas aproximadas, y cuyo proyecto residencial plantea consolidar ingreso de Besco al sector retail.

De manera oficial, la primera piedra para la construcción del moderno Lomas Plaza situado en el Rímac, se terminó colocando el 12 de noviembre de 2024, y desde entonces la expectativa crece entre los vecinos del emblemático distrito que gracias a S/80 millones de inversión privada, contará desde el 2026 con su primer centro comercial hecho realidad e inaugurado.

OTRO DE LOS CENTROS COMERCIALES QUE ESTARÁ ABRIENDO SUS PUERTAS EN PERÚ

Todos los fines de semana sobre todo, las familias peruanas suelen abarrotar los centros comerciales del país, sin embargo, algunas todavía no tienen la chance de explorar esos ambientes donde se mezcla el glamour con la diversión.

A propósito de ese tipo de establecimientos situados a nivel nacional, hoy resulta importante destacar los avances de "ambicioso proyecto que transformará el panorama urbano, comercial y social de la ciudad" de Huaraz.

De acuerdo a la información compartida por parte del gobierno peruano mediante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), se tiene previsto que la capital de la región Áncash pueda contar con su primer centro comercial sobre un terreno de 6.3 hectáreas, y gracias a inversión estimada de S/62 millones.

Ubicado estratégicamente en la zona de Jatun Ruri, distrito de Independencia, el nuevo mall huaracino plantea convertirse en “un espacio moderno y sostenible que combinará comercio, entretenimiento, cultura y naturaleza”.

En relación a los avances, te contamos que PROINVERSIÓN y el municipio de dicha jurisdicción, suscribieron entre mayo y junio 2025, el convenio de colaboración y encargo para que la entidad de Gobierno termine ocupándose de diseñar el centro comercial como tal, e implementarlo así bajo la modalidad de Proyectos en Activos.