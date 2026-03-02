Hoy la edificación de diversos establecimientos en Perú refleja el desarrollo, creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que busca potenciar zonas muy particulares. Al respecto, hoy la noticia trasciende entorno a los detalles referentes a la venidera inauguración del primer centro comercial con el cual contará el distrito limeño del Rímac, y tras realizarse millonaria inversión para lanzamiento de moderno proyecto durante el presente año.

ASÍ LUCE AVANCE DE OBRA PARA LA INAUGURACIÓN DE MODERNO CENTRO COMERCIAL UBICADO EN EL RÍMAC

A lo largo del 2025 han estado publicándose noticias entorno a la edificación de modernos centros comerciales e ideales para el sano entretenimiento de las familias peruanas, siendo en esta oportunidad emblemático distrito limeño, aquel que protagoniza artículos referentes a la prevista inauguración de su primer ‘strip mall’ ubicado en el antiguo polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio, y junto a moderno condominio.

En efecto, estamos refiriéndonos al Rímac cuya gestión hoy está a cargo de Néstor De La Rosa, y actualmente como histórica demarcación capitalina se alista a ser el centro de atracción de grandes y chicos gracias al desarrollo de establecimiento puesto en marcha gracias a la millonaria inversión realizada por parte de BESCO.

Con un avance de obra que supera el 80%, y según lo precisa Mauricio Caballero como gerente general de dicha inmobiliaria, el nuevo centro comercial del Rímac se llamará Las Lomas Plaza, y desde su apertura prevista para el segundo trimestre de 2026, contará con el supermercado Metro (Cencosud) de 2 mil m² siendo su tienda ancla, amplio local de Smart Fit, entre otras reconocidas marcas ideales para la modernización de concepto.

La principal novedad de este nuevo ‘strip mall’ capitalino que busca transformar urbanamente el distrito liderado por Néstor De La Rosa, es que formará parte de una urbanización de 6 mil viviendas aproximadas, y cuyo proyecto residencial plantea consolidar ingreso de BESCO al sector retail.

De manera oficial, la primera piedra para la construcción del moderno Lomas Plaza situado en el Rímac, se terminó colocando el 12 de noviembre de 2024, y desde entonces la expectativa crece entre los vecinos del emblemático distrito limeño que gracias a S/80 millones de inversión privada, contará desde mediados del 2026 con su primer centro comercial hecho realidad e inaugurado.

ESTA LISTA COMPRENDE LOS OTROS CENTROS COMERCIALES QUE SE ESTARÍAN INAUGURANDO EN PERÚ DURANTE EL 2026

Tal y como lo precisa la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el año 2025 resultó siendo clave para el desarrollo y la consolidación del sector de centros comerciales a nivel nacional, y un año después continuaría fortaleciéndose gracias a la inauguración de atractivos malls.

Hoy emblemáticos distritos y también regiones del país, se alistan para albergar a establecimientos cuya oferta integra comercio, entretenimiento y servicios, y de cara al presente año, hasta mediante formatos outlet ofreciendo experiencia de compra diferenciada.

A continuación, y gracias a recuento realizado por parte de Perú Retail, te compartimos los nombres de los centros comerciales que figuran proyectados para inaugurarse durante los primeros meses de 2026:

LAS VEGAS PLAZA (Puente Piedra, Lima)

PLAZA CENTER MOCHICA (Trujillo)

MALLPLAZA PREMIUM OUTLETS (Atocongo, Lima)

CENCO MALL (San Juan de Lurigancho (SJL), Lima)

Con respecto a inauguraciones de centros comerciales que llaman la atención, y pasarían a producirse durante el 2026, te recordamos que el distrito rimense contará con un Lomas Plaza cuyos atributos radican en no solo su estratégica ubicación, sino también el posicionamiento de novedoso ‘strip mall’.

ASÍ ES EL MODERNO COMMUNITY CENTER QUE SE INAUGURARÁ EN LIMA TENIENDO A WONG Y DOLLARCITY COMO TIENDAS ANCLA

Ha llegado el momento de los grandes centros comerciales inaugurados en Perú, y sobre todo la apertura de puertas de establecimientos denominados como Community Center.

Este 2026 Lima contará con The Square, el moderno e innovador concepto de mall que viene edificándose en el distrito de Surco gracias a Link Retail Real State, y contará con Wong de Cencosud como supermercado ancla para la atracción de clientes.

Junto a Dollarcity y Smart Fit, entre otras reconocidas tiendas, dicho Community Center busca agrupar diversos servicios, y mediante la gastronomía y entretenimiento, terminar ofreciendo atrapante experiencia a partir del mes de noviembre.

“Hoy The Square ya registra un avance de obra del 45% y una comercialización superior al 70% del área arrendable, lo que confirma el alto interés del mercado por este formato y esta ubicación”, refiere el gerente general de Link Retail Real Estate, Guillermo Carbonel Carrillo, según lo recoge Perú Retail, y entorno a un proyecto cuya arquitectura se encuentra a cargo de Metrópolis.