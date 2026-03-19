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Según la compañía, 'Lilo & Stitch 2' (live action) se estrenará el 26 de mayo, y Los 'Increíbles 3' llegará el 16 de junio. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Según la compañía, 'Lilo & Stitch 2' (live action) se estrenará el 26 de mayo, y Los 'Increíbles 3' llegará el 16 de junio. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Disney anunció este miércoles las fechas oficiales de lanzamiento de la secuela del live-action de “Lilo & Stitch” y la tercera entrega de “Los Increíbles” (Pixar), ambas producciones llegarán a las salas de cine en el verano de 2028.

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