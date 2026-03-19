Disney anunció este miércoles las fechas oficiales de lanzamiento de la secuela del live-action de “Lilo & Stitch” y la tercera entrega de “Los Increíbles” (Pixar), ambas producciones llegarán a las salas de cine en el verano de 2028.
Según el cronograma compartido por el gigante del entretenimiento, los lanzamientos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
- “Lilo & Stitch 2” (Acción real): 26 de mayo de 2028.
- “Los Increíbles 3”: 16 de junio de 2028.
Este anuncio refuerza una cartelera para dicho año que ya se perfila como histórica para la compañía, pues se suma a la previamente confirmada tercera parte de “Monsters Inc.”
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El ‘live action’ de “Lilo & Stitch” continuará tras el éxito histórico de su predecesora, estrenada el 23 de mayo, que revitalizó la historia de la niña hawaiana y su amigo extraterrestre.
A su vez, Pixar mantiene bajo reserva los detalles de “Los Increíbles 3”, aunque se espera que la historia siga explorando la dinámica familiar de Bob y Helen Parr mientras crían a sus tres hijos en un mundo que todavía se adapta a los superhéroes.
*Con información de EFE
Melcochita cuenta el tenso momento de cruzarse con Monserrat en el departamento mientras sacaba sus cosas para irse tras años de discusiones y desgaste matrimonial. Explica que le advirtió repetidamente, busca paz en la vejez y destaca su amor por sus hijas como motivación, mientras sigue activo como artista.