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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras reclamo por pago judicial. (Foto: Instagram)
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras reclamo por pago judicial. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina respondió públicamente al exfutbolista Jefferson Farfán luego de que este le recordara en redes sociales el pago pendiente de la indemnización fijada por una sentencia por difamación.

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