La conductora de televisión Magaly Medina respondió públicamente al exfutbolista Jefferson Farfán luego de que este le recordara en redes sociales el pago pendiente de la indemnización fijada por una sentencia por difamación.

La controversia se inició cuando Farfán publicó un mensaje dirigido a la presentadora de ATV. “Señora Magaly Medina no se olvide de mi pago, por favor” , escribió el exseleccionado nacional, generando reacciones en redes sociales.

En declaraciones al diario Trome, Medina aseguró que tanto ella como ATV ya han cumplido parcialmente con el pago ordenado por la justicia y cuestionó la insistencia del exjugador. “El canal ya pagó casi la mitad. ¿De qué se queja? ¿Tan necesitado está de unas cuantas monedas?” , señaló.

La conductora también deslizó críticas sobre la situación financiera del exfutbolista y sus recientes inversiones. “ Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso. Y su inversión en ‘La Manada’ se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días”, afirmó.

Además, Medina sostuvo que Farfán mantiene un interés constante en sus propiedades y actividades personales. “Anda presentando su abogado fotos de mi construcción, videos que subo a TikTok y reels de Instagram donde muestro algo pequeñito de mi nueva casa” , indicó.

La figura televisiva defendió el origen de su patrimonio y aseguró que este proviene de su trabajo y el de su esposo. “Mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío” , añadió.

La disputa entre ambas figuras públicas se da en el marco de la sentencia judicial que ordenó el pago de S/350 mil por concepto de reparación civil tras una denuncia por difamación.

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