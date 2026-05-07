Luego de su reciente paso por la pantalla chica en el reality ‘La Granja VIP Perú’, Melissa Klug ha vuelto a acaparar los titulares al revelar el drástico giro que ha dado su vida familiar en el entorno digital. La empresaria rompió el silencio para explicar la notable ausencia de sus hijos varones en sus plataformas sociales, confirmando que los jóvenes han establecido límites estrictos sobre su privacidad. Esta situación ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes cuestionaban por qué la “Blanca de Chucuito” ya no presume a sus herederos como solía hacerlo habitualmente. Aunque aseguró comprender esta etapa de sus hijos, también dejó ver que la situación le genera cierta nostalgia debido a que antes compartía muchos más momentos familiares en sus plataformas digitales.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE LA AUSENCIA DE SUS HIJOS VARONES EN SUS PUBLICACIONES?

La empresaria explicó que Adriano y Jeremy, hijos que tuvo con Jefferson Farfán, ya no desean aparecer en redes sociales ni participar en las fotografías que ella comparte con frecuencia. Según contó durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, ambos prefieren mantener una vida mucho más privada y alejada de la exposición pública.

En un gesto de respeto a su intimidad, la “Blanca de Chucuito” aseguró lo siguiente: “Si ellos no desean más fotos no los debo obligar, y mucho menos tomarles fotos desprevenidos y subirlos sin que ellos lo quieran, tengo que respetar”. No obstante, en un movimiento que podría haber causado incomodidad en los menores, la chalaca decidió acompañar esta aclaración en sus historias de Instagram con la difusión de dos imágenes de sus únicos hijos varones, según informa El Popular.

¿CÓMO AFECTÓ A LA EMPRESARIA ESTA NUEVA REALIDAD FAMILIAR?

Aunque la madre de familia intenta mostrarse comprensiva ante el crecimiento de sus hijos, no ha ocultado que esta distancia mediática le genera nostalgia. Sin embargo, Melissa Klug ha dejado claro que la prioridad absoluta es la tranquilidad de sus descendientes, permitiendo que sean ellos quienes decidan cuándo y cómo aparecer en el ojo público.

Historia de Instagram de Melissa Klug. | Foto: @melissaklugoficial

¿CUÁLES SON LAS EDADES DE LOS HIJOS DE MELISSA KLUG Y JEFFERSON FARFÁN?

Los hijos varones de la empresaria se encuentran en etapas determinantes de su crecimiento, lo que ha influido en su deseo de anonimato. Adriano, el mayor de los dos, alcanzó la mayoría de edad en febrero de 2026 y ha optado por mantener un perfil reservado lejos de cámaras y programas de espectáculos. Por otro lado, Jeremy todavía es menor de edad y continúa en etapa escolar, motivo por el cual el manejo de su imagen en redes sociales se convierte en un tema aún más delicado.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON MELISSA KLUG EN SU RECIENTE ETAPA EN TELEVISIÓN?

Antes de esta revelación familiar, Klug vivió un momento de alta exposición al participar en ‘La granja VIP Perú’, programa del cual fue apartada el pasado 11 de abril. Su salida se produjo durante la cuarta noche de eliminación, tras un proceso de votación popular donde compitió contra figuras como Mónica Torres y su propia hija, Samahara Lobatón. Aquella jornada fue sumamente dramática, especialmente cuando Samahara, al conseguir quedarse en la competencia, se despidió de su progenitora entre sollozos, marcando el fin de la estadía de la empresaria en la finca del reality.

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