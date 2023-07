El exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió a más de uno al anunciar mediante sus redes sociales que la lectura de sentencia por la demanda de difamación que entabló contra la presentadora de espectáculos Magaly Medina ya tiene nueva fecha y esta es “inaplazable”.

A través de sus stories de Instagram, el exdelantero de Alianza Lima compartió un documento que señala que la lectura de sentencia está programada para el 14 de julio a las 10 a.m. Esta audiencia es “inaplazable” y se llevará a cabo por Google Hangouts Meet.

“Hágase conocer que, de acuerdo a lo que indica el artículo 285-B del Código de Procedimientos Penales, la audiencia se llevará a cabo con los que concurran a la misma, bajo apercibimiento que, de asistir sin asesoría del abogado defensor de su elección, ésta será representado en dicho acto por defensa pública; y de no asistir el procesado en mención, se llevará a cabo la citada audiencia, y se notificará la sentencia conforme a ley. Notifíquese”, señala el documento.

El documento de Farfán | Imagen captura de 'Instagram'

Como se recuerda, el pasado 30 de mayo se iba a realizar la lectura de sentencia del Poder Judicial en el juicio contra Magaly Medina; sin embargo, la jueza a cargo fue removida y en su lugar la nueva jueza anunció que le audiencia se había suspendido.

Ante esto, Jefferson Farfán alzó su voz de protesta y señaló que el tema podría tratarse de una estrategia legal del equipo de Magaly Medina para seguir dilatando el proceso en su contra a fin de evitar una sentencia.

“Me veo en la necesidad de hacer con TOTAL INDIGNACION la correspondiente denuncia pública ante TAN BURDA Y NOTORIA MANIOBRA DILATORIA que atenta contra la correcta administración de la Justicia, sin el más mínimo reparo, porque no es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos jueces que veían los procesos interpuestos contra Magaly Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina?… Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final”, precisó en su comunicado.

