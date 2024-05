Daysi Ontaneda regresa a la escena del espectáculo para desempolvar las lentejuelas, pero esta vez ya no como vedette, sino asesorando a la agrupación las “Vedettes Doradas”.

De esta manera, en medio de la presentación oficial, Ontaneda amadrinó a las “Vedettes Doradas”, que lo conforman cinco mujeres: Thalía Silva, Samira Bisset, Cynthia Sánchez Tintoré, Estefania Márquez y Adaile Arce.

“Mi etapa como vedette pasó hace mucho tiempo y no me arrepiento de eso porque fueron momentos muy gratos. Ahora, después de 20 años, ser parte de este proyecto de Mauricio Diez Canseco me alegra, ya que con él siempre tengo muy buena relación”, dijo.

“Conmigo murió el vedetismos y se necesitan más generaciones. Así que habrá otra convocatoria por las redes de Rústica para la segunda generación”, agregó.

En esa línea, Daysi aseguró que la nueva generación de vedette salen de una escuela dirigida por Julio Zevallos. Señaló que ellas tiene bastante energía y desenvolvimiento escénico.

“Para este rubro, más allá del talento en baile y canto, hay que tener bastante disciplina, perseverancia y entrega en cada show. Para mí, es un honor amadrinarlas”, remarcó.

Añadió que esta nueva generación de vedettes tiene bastante talento. “Ellas se han preparado para que luego no las llamen bataclanas. Puedo decir que esta generación actúa y baila”, remarcó.

Cabe señalar que las “Vedette de Rústica” se presentarán en exclusiva en todos los locales de la cadena Rústica.

Conoce a las Vedettes Doradas





Thalía Silva: la cubana es bailarina y cantante profesional. Con solo 21 años de edad ha participado en programas de televisión tanto en Perú como en su natal Cuba. Actualmente es integrante de Havana Five, solista como Thalía de la Joya.

la cubana es bailarina y cantante profesional. Con solo 21 años de edad ha participado en programas de televisión tanto en Perú como en su natal Cuba. Actualmente es integrante de Havana Five, solista como Thalía de la Joya. Samira Bisset: Es bailarina profesional y cantante de la agrupación Havana five y ahora brilla como una Vedette Dorada a sus 21 años.

Es bailarina profesional y cantante de la agrupación Havana five y ahora brilla como una Vedette Dorada a sus 21 años. Cynthia Sánchez Tintoré: Tiene 22 años, es bailarina profesional, cantante, maestra de danza, coreógrafa y actriz. Se graduó como primera bailarina a los 15 años, actuó en diversos programas de televisión en Cuba y Perú.