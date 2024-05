Tras el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz (PSV), su hijo Tomás debutará como solista. En ese contexto, el músico de 19 años habló de las polémicas que su padre generó con sus publicaciones en redes sociales.

Como se recuerda, el ícono del rock peruano solía compartir en sus plataformas digitales diversos textos relacionados con temas de política, religión, música y otros. Estos, por lo general, solían despertar la polémica en Internet.

De ese modo, Tomás Suárez-Vértiz aseguró que su padre no fingía ni mostraba un lado falso al momento de escribir, asimismo, comentó que el cantautor solo compartía su propia opinión.

“No fingía ser alguien para caerle bien a la gente, simplemente expresaba su opinión. Sabía que algunas personas podrían gustarle y otras no”, declaró a un programa de RPP.

En ese sentido, la madre del joven artista y viuda del rockero, Cynthia Martínez, también se pronunció al respecto, pero semanas antes del fallecimiento de PSV.

“[...] Yo aplaudo que ponga lo que quiera”, dijo la empresaria en una entrevista con Magaly Medina. Luego, Martínez relató que PSV no tenía complicaciones para escribir sus controvertidos textos. “[...] No se le hace para nada difícil escribir, él está tan acostumbrado a hacerlo con predeterminados”, añadió.

Tomás Suárez-Vértiz y las comparaciones con su padre





Por otro lado, Tomás de 19 años, declaró a El Comercio, que es consciente de las comparaciones que existen con su padre, ya sea por el aspecto físico y personal, pero aseguró que jamás competería con él o lo imitaría.

“Siempre lo voy a considerar más que yo porque me enseñó todo esto y gracias a él estoy donde estoy y podré demostrarle al público de lo que estoy hecho y soy capaz”, dijo.

A su vez, en otra entrevista con RPP, el cantante agregó que no le molesta ser comparado con PSV, ya que gracias a él, pudo ser la personas que es hoy.

“[...] Las comparaciones no las busco, pero soy consciente de que las habrá y no me molestan, en lo absoluto, cada uno hace su propia música”, complementó.